Horror: mató a su padrastro y confesó su macabro plan para deshacerse de partes del cuerpo

El joven 19 años reconoció el asesinato. El escalofriante crimen dejó impactado a los investigadores. Lo califican como uno de los crímenes más estremecedores.

La policía neoyorquina halló restos humanos dentro de una licuadora en una vivienda de West Brighton.

Un brutal crimen ocurrido en Nueva York causó gran conmoción por su nivel de violencia y horror. El homicida es un joven de 19 años, quien fue detenido, acusado de asesinar y decapitar a la pareja de su madre.

En la vivienda, ubicada sobre Cary Avenue, en el barrio de West Brighton , la policía encontró parte del cerebro de la víctima - Anthony Casalaspro - dentro de una licuadora. El caso expuso un trasfondo de problemas psiquiátricos, negligencia médica y una tragedia familiar que conmocionó a la comunidad.

El 6 de octubre, la policía de Nueva York llegó al domicilio tras un llamado de emergencia. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. El cuerpo de Casalaspro, de 45 años , estaba dentro de la ducha, decapitado y con una cuchara clavada en el cráneo. Sobre el torso, los agentes hallaron un cucharón de plástico. A pocos metros, sobre la mesada de la cocina, se encontraba una licuadora con restos de cerebro humano .

Fuentes policiales citadas por el New York Post aseguraron que Damien Hurstel extrajo el cerebro de la víctima con una cuchara y lo colocó en el electrodoméstico.

crimen estados unidos

El acusado confesó haber apuñalado y decapitado al hombre con un cuchillo y una sierra. Además explicó que su intención era “triturar los restos para deshacerse del cuerpo”. El nivel de frialdad con el que relató los hechos dejó atónitos a los investigadores.

El crimen fue calificado por los medios locales como uno de los más estremecedores registrados en Staten Island en los últimos años.

Problemas psiquiátricos y un deterioro sin control

La madre del acusado, Alicia Zayas, contó que su hijo sufría alucinaciones desde los 13 años y que había sido tratado con antipsicóticos. Durante su adolescencia, ella acompañó de cerca su evolución, pero al cumplir la mayoría de edad perdió el acceso a la información médica de su hijo.

Según relató, en enero de este año los médicos del Richmond University Medical Center modificaron la medicación de Damien sin informarle. Desde entonces, observó un fuerte deterioro mental. “Ya no podía distinguir lo real de lo imaginario”, expresó la mujer.

El abogado defensor, Mark Fonte, describió al joven como alguien “desconectado de la realidad”. Contó que, antes de la audiencia, su cliente no recordaba si había estado involucrado en el crimen o si todo había sido una fantasía. Actualmente, Hurstel permanece en la cárcel de Rikers Island, en aislamiento bajo vigilancia psiquiátrica y medidas de prevención de suicidio.

El impacto en la familia y la audiencia judicial

Tras cometer el crimen, Hurstel mostró la escena a su hermana Bri, de 16 años, y le preguntó si quería que su madre viviera. La adolescente, aterrorizada, logró escapar y llamó a su madre para alertarla. “Damien mató a Anthony y no tiene cabeza”, alcanzó a decirle entre lágrimas, según relató Zayas al New York Post.

crimen nueva york

Durante la primera audiencia en la Corte Suprema del condado de Richmond, el joven apareció vestido con un uniforme naranja y el cabello cubriéndole parte del rostro. Mantuvo una expresión distante, sin mostrar emociones, y respondió con un simple “sí” cuando el juez le pidió confirmar su declaración de inocencia por motivos de demencia.

El juez Raymond Rodriguez ordenó que continúe bajo custodia y reciba atención médica y psiquiátrica especializada. Siete familiares asistieron a la audiencia en silencio, con evidente conmoción.

Un caso que expone fallas en el sistema

El crimen de Staten Island pone el foco sobre la atención psiquiátrica en Estados Unidos y la dificultad de los familiares para intervenir cuando un paciente alcanza la mayoría de edad. Zayas aseguró que si hubiese tenido acceso a la información médica de su hijo, tal vez el desenlace habría sido otro.

La próxima audiencia está prevista para el 20 de noviembre, y se espera que los peritajes psiquiátricos determinen si Hurstel será considerado inimputable por la muerte de su padrastro o si enfrentará un proceso penal completo.