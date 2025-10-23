Vecinos asustados: cámaras de seguridad registraron un puma caminando entre los pastizales

El animal fue visto a pocos metros de las viviendas. Policía rural y Defensa Civil buscan rastros. Las imágenes.

Personal de Defensa Civil y la policía rural recorren la zona en busca del puma, que hasta ahora no volvió a ser visto.

Un puma de gran tamaño fue captado por cámaras de seguridad, y su aparición generó preocupación entre los vecinos y las autoridades locales. El animal fue visto de noche, muy cerca del casco urbano, lo que motivó un operativo especial de búsqueda y prevención para evitar cualquier posible incidente.

El hallazgo encendió la alarma en la zona sur del distrito de Santa Elena, partido de Mar Chiquita ubicada entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar, donde los organismos de seguridad recomendaron no salir de casa salvo en casos necesarios y circular con extrema precaución.

El felino fue registrado por una cámara de seguridad durante la noche mientras caminaba en un área de pastizales. En el video, difundido por medios locales, se lo observa merodeando junto a un cerco perimetral con alambres de púas , que impidió su avance hacia una zona más poblada.

El hecho ocurrió a pocos metros de viviendas y generó inquietud entre los vecinos, que compartieron las imágenes en redes sociales y dieron aviso inmediato a las autoridades. Personal de Defensa Civil de Mar Chiquita, la policía rural y la división fauna de la Provincia comenzaron patrullajes para determinar si el puma continúa en el área o si ya regresó a su hábitat natural.

Según fuentes oficiales, no se registraron ataques ni daños, pero la prioridad es garantizar la seguridad de los habitantes. Las autoridades recordaron que este tipo de animales, si se sienten acorralados, pueden reaccionar de manera imprevisible.

Operativo de prevención y búsqueda

Desde primeras horas del día siguiente, equipos de Defensa Civil y agentes municipales realizaron recorridas por la zona sur del partido, especialmente en los alrededores de Santa Elena y las áreas rurales cercanas.

El titular de Defensa Civil del distrito, Horacio Fernández, explicó que el operativo busca confirmar si el animal continúa desplazándose en la zona o si sólo pasó circunstancialmente por el lugar. Además, pidió a la población mantener la calma y evitar acercarse a zonas de pastizales o caminos poco transitados.

Las patrullas también revisaron campos y quintas en busca de rastros que indiquen la dirección en la que se desplazó el felino. Hasta el momento, no se hallaron huellas ni señales de su paso reciente, aunque los controles continuarán durante los próximos días.

Recomendaciones y antecedentes en la región

Las autoridades reforzaron el pedido a los vecinos para evitar salir solos durante la noche, mantener cerrados los accesos a patios o corrales y no intentar capturar ni perseguir al animal en caso de un nuevo avistamiento. En situaciones así, los especialistas recomiendan llamar de inmediato a Defensa Civil o a la policía rural, que cuenta con protocolos específicos para este tipo de emergencias.

El avistamiento de pumas en zonas cercanas a centros urbanos se repite en distintos puntos del país, en especial cuando los ejemplares bajan de su entorno natural en busca de alimento o agua. Sin embargo, las autoridades locales remarcaron que no existen registros recientes de ataques en Mar Chiquita, por lo que se presume que el animal solo transitó por la zona antes de regresar a su entorno original.