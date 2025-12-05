Eugenia Tobal compartió las primeras imágenes del proceso de recuperación de su perro y enterneció a todos

Eugenia Tobal atraviesa un duro momento personal por el estado de salud de su perro Romeo quien tuvo que encomendarse en un proceso de recuperación físico luego de una operación que atravesó en consecuencia de la aparición de una hernia de disco lumbar que le provocó la inmovilidad en sus patas trasera .

A través de un video emotivo Tobal mostró el proceso de recuperación tras la exitosa intervención quirúrgica y lanzó un emocionante mensaje en su cuenta de Instagram: "Porque si hay algo que aprendí en la vida, es a no bajar los brazos. Las adversidades son parte, y tener miedo de avanzar solo nos detiene en el crecimiento y en el camino. Porque la fuerza de voluntad, la tenacidad y el propósito, es el motor para atravesar cualquier dificultad. Porque con amor y trabajo, los objetivos se consiguen".

Sumado a esto dijo: "Y cuando lo hacemos en equipo poniendo lo mejor de cada uno, más aún... Llevamos un mes de mucho esfuerzo. Un mes de caídas, de subidas, pero siempre de esperanza. Romeo tiene el espíritu de un león y me recuerda mucho a mi madre ".

"Dicen que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros, aquí estamos. Este trabajo no es de un día para el otro, requiere mucho de él, de nosotros y de todo el equipo que acompaña con amor y dedicación. Mucho trabajo, tres veces por semana de fisioterapia, kinesioterapia, ozonoterapia y ejercicios. Gracias a todos por el amor que le envían cada día a Romeo. Quería compartirles el progreso y la felicidad que nos da a quienes amamos a este perro", contó en un extenso y emotivo escrito.

En diálogo con el medio La Nación catalogó a Romeo como el celstino de la relación que aún mantiene con Francisco García Ibar, dueño de un campo canino."Romeo fue el celestino porque conocí a Fran gracias a él. Yo quería que mi perro viviera la experiencia de compartir en manada porque es un maltés que vivía a upa mío, en un departamento. Le escribí a Fran varias veces por Instagram y le decía que iba a ir, pero no iba. Hasta que un día, después de algunos meses, llevé a mi perro que pasó la evaluación y parece que yo también", contó en su relato.

"Tuvimos buena onda, pero yo estaba en otra, muy cegada con otras cosas, venía de otra relación y hasta evaluaba la maternidad sola. Y la vida cambió todo. Empezamos a charlar y nos hicimos amigos; no fue inmediato. Con el tiempo nos fuimos conociendo y nació el amor", sumó también la actriz.