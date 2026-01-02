El sorpresivo reemplazo de Maxi López antes que Yanina Latorre

El certamen MasterChef Celebrity presentó el reemplazo para el exjugador que acompañó a su pareja en el nacimiento de su hijo en Suiza.

Yanina Latorre había sido clara en los medios de comunicación al revelar que sería la reemplazante fija de Maxi López quien regresó a Suiza para acompañar a Daniela Christiansson, su pareja, en el nacimiento de su hijo Lando. Más allá de que había anunciado la noticia con alegría, la periodista de espectáculos dio un paso atrás y finalmente no lo reemplazó.

La agenda laboral fue un fuerte condicionante para Yanina debido a la carga horaria que demanda las grabaciones de cada uno de los episodios del certamen de cocina. Es por eso que desistió de la posibilidad, solo habría grabado algunos episodios y por eso la producción del certamen tuvo que buscar reemplazante nuevo con las condiciones necesarias para las exigencias del exjugador: que pueda permanecer en el certamen, ya que tiene planificado volver a competir cuando regrese de Suiza.

En el primer capítulo del certamen en 2026 , Claudia Villafañe irrumpió el aire del programa con su aparición para reemplazar a López, lo que generó un gran impacto en los compañeros. Es que su nivel de cocina es alto, se sabe, habiendo sido campeona del certamen en la primera edición.

Embed

Maxi López y Daniela Christiansson fueron padres otra vez

El inicio del 2026 trajo una alegría inmensa para el mundo del espectáculo y el deporte. Maxi López y su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, se convirtieron en padres nuevamente en la víspera de Año Nuevo.

La noticia, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, fue confirmada por los propios protagonistas a través de una emotiva publicación que conmovió a sus seguidores.

El pequeño, a quien decidieron llamar Lando, nació en las últimas horas del 31 de diciembre, convirtiéndose en el mejor regalo posible para cerrar el año. Según trascendió, tanto el bebé como la madre se encuentran en perfecto estado de salud, rodeados del afecto de sus seres queridos en este momento tan especial.

lando hijo maxi lopez (1)

La llegada de Lando López Christiansson

Fieles a su estilo, la pareja eligió compartir la primicia mediante una fotografía en sus cuentas oficiales. En la imagen se puede ver la pequeña mano del recién nacido junto a las de sus padres, una postal que simboliza la unión de esta familia que sigue creciendo.

Maxi López se mostró sumamente emocionado por la llegada de su nuevo heredero, quien se suma a la numerosa familia que el exjugador ha conformado a lo largo de los años.

Este es el segundo hijo de la pareja, tras el nacimiento de Elle en marzo de 2023. La relación entre el actual empresario y la modelo sueca se ha consolidado con el paso del tiempo, mostrando siempre un perfil bajo pero muy afectuoso en cada una de sus apariciones públicas.

lando hijo maxi lopez

Una familia ensamblada que sigue creciendo

Cabe recordar que Maxi López ya es padre de tres hijos varones —Valentino, Constantino y Benedicto— fruto de su anterior relación con Wanda Nara. La llegada de Lando representa un nuevo capítulo en la vida del exfutbolista, quien ha logrado con el tiempo establecer una armonía familiar destacable, priorizando siempre el bienestar de todos sus hijos.

Daniela Christiansson, por su parte, ha compartido durante todo el embarazo el proceso de espera con sus seguidores, mostrando la evolución de su pancita y los preparativos para el gran día. La elección del nombre "Lando" también despertó curiosidad, siguiendo la línea de nombres originales y con personalidad que la pareja prefiere para sus descendientes.

lando hijo maxi lopez 1

El impacto en las redes sociales

Como era de esperarse, la noticia generó una catarata de mensajes de felicitaciones por parte de colegas, amigos y fanáticos de todo el mundo. Desde excompañeros de equipo de Maxi López hasta figuras de la moda internacional saludaron a los flamantes padres. La publicación original recolectó miles de "likes" en pocos minutos, confirmando el cariño que el público siente por la pareja.

El nacimiento en una fecha tan simbólica como la víspera de Año Nuevo le añade un tinte mágico a la historia. "Para Daniela Christiansson y el exdelantero, el 2026 comenzó de la mejor manera posible: con la vida renovada y los brazos llenos", comentaron fuentes allegadas a la familia que reside actualmente en Europa, pero mantiene un vínculo constante con Argentina.