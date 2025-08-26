Chocó Claudia Villafañe: la empresaria habría hecho una maniobra imprudente
Villafañe, la expareja de Diego Armando Maradona, sufrió un accidente automovilístico en el barrio de Núñez tras una maniobra inadecuada. Cómo está ella.
Claudia Villafañe despertó preocupación este martes luego de protagonizar un choque sobre la Avenida Udaondo, frente al estadio Más Monumental de River Plate, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según trascendió, Villafañe sufrió solo una lesión superficial en la zona de la cabeza, que no generó peligro ni gravedad para la expareja de Diego Armando Maradona.
Según relató la Policia de la Ciudad, que accionó al ver la situación, el choque se generó en consecuencia de un giro en "U" sobre la Avenida, en una parte donde no está permitido hacer la maniobra. Al girar de esa forma sobre el asfalto se produjo el impacto que tampoco generó graves daños en el otro automóvil.
El SAME dio detalles sobre el estado de la paciente luego de constatar su estado de salud. "Paciente avaluada en el lugar, se negó el traslado por ambulancia o SAME aéreo. Se retiró por sus medios del incidente", dijo y agregó: "Trauma leve de cráneo con herida cortante. No corre riesgo. Se retiró con familiar para atención por su cobertura".
Rápidamente al trascender la noticia, Claudia habló con la prensa a través de Whatsapp y contó cómo está de salud luego del impacto. "Fue un choque nada más. Estoy bien de la contusión y del corte leve", le dijo la empresaria a la periodista Marina Calabró según reveló durante el programa Lape Club Social.
