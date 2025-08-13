¿Quién es el futbolista de Boca que mantiene un romance secreto con Jazmín La Cuerpo?

La mediática compartió una historia de Instagram donde dio indicios de un affaire con un futbolista que marcó un gol el fin de semana.

Jazmín La Cuerpo tomó trascendencia en los últimos meses luego de develar un intercambio de mensajes con el futbolista Mauro Icardi, actual novio de la China Suárez , en un chat comprometedor. Una vez más, dio indicios de un affaire con otro jugador de un club grande del país.

“Hola, ¿por dónde se puede ver tu material XXX? Me gustaría experimentar, pero que quede todo en privado. ¿Cuánto cobrás?” , le habría mandado el futbolista Icardi a través su cuenta personal de Instagram. Meses después de la revelación, volvió a quedar envuelta en un escándalo tras revelar un affaire con un futbolista que milita el torneo del fútbol argentino.

A través de las redes sociales, principalmente en sus historias de Instagram, la mediática lanzó un mensaje: “ Estoy atacada. El finde me dedicó un gol y ahora ni me contesta los mensajes ”, puso en sus redes junto a una imagen donde se la ve en un primer plano para subir la temperatura del comentario y luciendo la mirada perdida.

La Cuerpo-Boca

Sin embargo lo llamativo de la publicación fue la música elegida: “Boca de mi vida”, se escucha durante la presentación de la historia. El sábado, en una nueva fecha del fútbol argentino, el xeneize enfrentó a Racing en La Bombonera donde el partido terminó igualado 1-1: el responsable de anotar el tanto para el elenco azul y oro fue Milton Giménez.

Más allá de este posteo La Cuerpo no dio mayores precisiones sobre quién es la persona a la cual hizo referencia en el posteo aunque dejó más de un indicio. A diferencia de la trama que tuvo con Icardi aún no se revelaron chat comprometedores ni confirmó si existen datos que revelen un affaire.