El doloroso cumpleaños de Cris Morena en medio del duelo por la muerte de su nieta

Este año, el cumpleaños de Cris Morena tuvo un tono distinto, cargado de emociones encontradas y mensajes de amor que alegraron su fecha especial.

El 23 de agosto no fue un día más en la vida de Cris Morena . La reconocida productora, creadora de algunos de los programas más emblemáticos de la televisión argentina, celebró sus 69 años rodeada de mensajes de amor, homenajes y recuerdos que inundaron las redes sociales.

Sin embargo, el cumpleaños tuvo un tono distinto, cargado de emociones encontradas. La fecha llegó apenas unas semanas después de que sufriera una de las pérdidas más dolorosas de su vida: la de su nieta Mila Yankelecivh, hija de su hijo Tomás, quien falleció en un trágico accidente náutico el pasado 29 de julio.

El festejo, aunque atravesado por el duelo, se transformó en una demostración colectiva de afecto. Artistas, colegas y fanáticos quisieron devolverle un poco de la luz que ella misma entregó a lo largo de su carrera. Los saludos se multiplicaron en las redes sociales, con mensajes que buscaron contenerla y recordarle la huella imborrable que dejó en varias generaciones.

Mila Yan, Tomás Yankelevich y Cris Morerna Mila junto a sus papá Tomás Yankelevich y su abuela Cris Morena.

Los mensajes de amor para Cris Morena en su día

Uno de los homenajes más comentados provino de la cuenta oficial de Erreway, la banda nacida en la exitosa tira Rebelde Way. Allí, se compartieron dos imágenes que resumen su trayectoria: una de los años de mayor efervescencia juvenil, y otra actual, que muestra a Cris con la serenidad y fortaleza que la caracterizan. Junto a las fotos, escribieron un mensaje breve pero profundamente simbólico: “¡Feliz cumpleaños! Guerrera de la luz, por sobre todas las cosas, que no te falte amor”. Este saludo, en un año marcado por la tristeza, se convirtió en un verdadero escudo afectivo.

cris morena 1

Los mensajes de cariño continuaron llegando. Agustina Cherri, quien creció artísticamente bajo su tutela en Chiquititas, decidió saludarla con un emotivo collage que unía dos etapas de su vida: la niña que fue y la mujer que es hoy, siempre acompañada por Cris. “Ayer... Hoy... Y para siempre. Feliz cumpleaños, Cris Morena”, escribió la actriz, reafirmando un vínculo que trasciende el tiempo y las dificultades.

Cris Morena: “Gracias por hacerme tan feliz”

También la cuenta de Margarita, su más reciente apuesta televisiva, compartió un video en el que se la ve a Cris rodeada de flores, sonrisas y abrazos. El posteo estuvo acompañado por el mensaje: “¡Feliz cumple Cris! Gracias por tantos años de magia y amor”. Ante el aluvión de comentarios, la homenajeada respondió con gratitud: “Los amo siempre. Gracias por hacerme tan feliz”.

cris morena 2

La escuela artística Otro Mundo, proyecto educativo nacido de su productora, tampoco quiso quedarse afuera. En sus redes publicaron: “Sos luz, sos faro. Feliz cumpleaños, Cris. Somos aliados y co-creadores de tu magia: artistas que llevan tu legado en cada paso, cada nota, cada palabra. Gracias por el corazón que inventó un mundo donde ahora habitamos todos los que te soñamos”.

cris morena 3

El día, atravesado por gestos de ternura, fue una prueba más de cómo la obra de Cris Morena trasciende la ficción. Sus programas no solo marcaron a quienes los vieron de chicos, sino que dejaron un legado cultural que sigue vivo. En este cumpleaños, el primero después de la partida de Mila, la paradoja fue inevitable: celebrar la vida en medio del duelo.

cris morena 4

Familiares, amigos, artistas y fanáticos coincidieron en una misma misión: recordarle que su luz sigue intacta y que su obra continúa siendo refugio incluso en los momentos más oscuros. Para Cris, el verdadero regalo fue esa red indestructible de gratitud que la rodeó. Aunque el dolor marque cada día, este cumpleaños le demostró que todo el amor que sembró en su camino regresa multiplicado, como un abrazo colectivo que le da fuerza para seguir soñando.