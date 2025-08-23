Tamara Pettinato vuelve a la TV: el guiño viral que eligió como nombre para su programa

Tamara Pettinato se prepara para regresar a la televisión con un nuevo proyecto que ya está generando expectativas en el mundo del espectáculo y la política.

Tamara Pettinato se prepara para regresar a la televisión con un nuevo proyecto que ya está generando expectativas en el mundo del espectáculo y la política. La periodista y conductora ultima detalles de un ciclo de entrevistas que buscará diferenciarse dentro de la grilla, tanto por su estilo como por la elección del título, que despertó gran curiosidad.

El programa, que saldría al aire por la pantalla de El Nueve, llevaría el nombre “Decime algo lindo”, una frase que tiene un fuerte peso en la memoria colectiva. El guiño no es casual, ya que remite directamente a aquel video viral grabado en el despacho presidencial con Alberto Fernández, que años atrás se filtró y fue tema de debate en todo el país. Con ironía y cierta picardía, Pettinato decidió apropiarse de esa frase y usarla como bandera para un espacio en el que piensa interpelar a políticos y figuras públicas desde una mirada frontal, sin rodeos ni filtros.

La primicia fue revelada por el periodista Guille Barrios en el programa radial #BastaBaby, donde explicó que la conductora comenzará en breve a grabar las primeras entrevistas. Según detalló, el ciclo tendrá como eje central charlas con protagonistas del escenario político actual, aunque no faltarán momentos más distendidos y preguntas incómodas, sello característico del estilo Pettinato. La propuesta buscaría combinar análisis, actualidad y un tono irreverente que la familia Pettinato supo imprimir históricamente a sus apariciones mediáticas.

Este nuevo desafío marca un punto de inflexión para Tamara, ya que significa su vuelta oficial a la pantalla chica después de un tiempo de alejamiento. Su salida de Bendita había generado comentarios y especulaciones, pero ahora la conductora vuelve a escena con un formato que promete dar que hablar, sobre todo porque no elude la controversia ni los temas delicados.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada para el estreno, la expectativa crece semana a semana. El simple hecho de que el nombre del programa ya se haya instalado en conversaciones y en redes sociales demuestra el impacto que podría tener la propuesta. Con esta jugada, Pettinato no solo retoma su lugar en la televisión, sino que lo hace apostando a un contenido que combina entretenimiento, política y debate, con un condimento provocador que seguramente encenderá discusiones.