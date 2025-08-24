Alerta amarilla por viento en este domingo en toda la provincia de Neuquén

El SMN mantiene alerta amarilla en toda la provincia y naranja en Los Lagos. En la capital, se esperan ráfagas de 90 km/h. Mucho frío por sensación térmica.

El tiempo en Neuquén estará atravesado este domingo por la presencia del viento , que se sentirá con fuerza en casi todo el territorio provincial. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para toda la provincia y una alerta naranja para la zona cordillerana de Los Lagos, especialmente Villa La Angostura y Villa Traful, donde las ráfagas pueden superar los 100 km/h.

En la ciudad de Neuquén y en todo el Alto Valle, el SMN prevé una jornada ventosa con ráfagas de entre 79 y 87 km/h durante la tarde, que se mantendrán intensas por la noche, en valores de 60 a 69 km/h. El viento soplará del oeste-sudoeste, con velocidades medias de 32 a 50 km/h. ¿A qué hora será la peor hora de la jornada ventosa? Se espera que en el comienzo de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, el organismo nacional anticipa una máxima de 22° y una mínima de 9°, sin probabilidad de precipitaciones. Pero las condiciones del viento son tan fuertes, que pese a que en la mañana el día arrancó con una temperatura de 11°, la sensación térmica se hizo sentir. Fue de 4°, con una amplia diferencia.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) señala un panorama similar: un día cubierto y ventoso, con 19° de máxima y 4° de mínima. El viento alcanzará 48 km/h en promedio, con ráfagas de hasta 70 km/h durante la tarde y la noche. La sensación térmica puede ser más baja debido a la fuerza del viento.

Lunes con algo de viento, pero más frío

El lunes 25, el tiempo mejorará de manera significativa. La AIC anticipa un día despejado, con cielo mayormente despejado hacia la noche. La temperatura descenderá, con una máxima de 20° y una mínima de 0°, mientras que el viento soplará más débil: entre 21 y 39 km/h, con ráfagas que no superarán los 60 km/h.

El SMN coincide en que será una jornada más estable, con cielo soleado, sin lluvias y temperaturas entre 10° y 21°.

Viento en Neuquén La ola de aire antártico se hará presente en toda la Patagonia y Neuquén en estas horas.

Para la provincia de Río Negro el pronóstico es similar, con alerta naranja por viento y amarilla por lluvia en el extremo oeste cordillerano mientras que, en ese caso, el resto del territorio provincial se verá afectado por una alerta amarilla por viento.

Mientras que en la capital neuquina y la zona este de la provincia el viento amarillo prevalecerá durante toda la jornada, para el extremo sur provincial el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y una alerta naranja por viento. Desde este organismo nacional explicaron que eso significa que "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h".

Recomendaciones

Recomendaron para quienes residen en la zona de los lagos que: no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; buscar un lugar seguro bajo techo; y, en caso de que alguien más se vean afectado por este fenómeno, se podrán comunicar con los organismos de emergencias locales. Recomendaron tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.