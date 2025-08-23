Juanes abrió su corazón y contó el dolor más grande de su vida familiar

El reconocido cantante colombiano Juanes abrió su corazón en una entrevista y compartió uno de los episodios más dolorosos y determinantes de su vida, una experiencia que, según sus propias palabras, “moldeó mi vida, mi familia y mi música y mi todo”.

El artista, el menor de seis hermanos en una familia de cuatro varones y dos mujeres, atravesó junto a los suyos una tragedia que lo marcó para siempre: la prolongada enfermedad de su hermana Luz Cecilia, quien permaneció 27 años en coma hasta su fallecimiento en 2019.

Durante una entrevista con la periodista chilena Javiera Quiroga, Juanes relató cómo un momento que debía ser de alegría familiar terminó transformándose en una pesadilla inesperada. Su hermana Luz Cecilia estaba a punto de dar a luz a Mariana, la primera sobrina de la familia y la nieta más esperada por todos. “Fue demasiado loco porque mi hermana era muy joven y estaba muy saludable”, recordó el músico. La llegada del bebé había generado entusiasmo generalizado: “era nuestra primera nieta, nuestra primera sobrina todo el mundo feliz, era como una celebración familiar”.

Juanes Fiesta de la Confluencia

Hermana de Juanes: Una llegada que terminó en drama

Sin embargo, lo que comenzó como una fiesta terminó en drama. Tras el parto, Juanes llegó al hospital y se topó con una escena imborrable: “Cuando yo entro, encuentro la cama atendida, y a mi mamá y a mi tía llorando”. La situación era grave. Luz Cecilia había sufrido una hemorragia interna y necesitaba de manera urgente una transfusión de sangre. Su tipo era O negativo, un factor poco común que complicó la búsqueda de donantes. Solo Juanes y su hermana mayor eran compatibles. Ambos donaron, pero el tiempo se agotó y, ese mismo día, su hermana cayó en coma profundo, permaneciendo en estado vegetativo durante casi tres décadas.

Mariana, la niña que sobrevivió al parto, creció visitando a su madre y enfrentando un dolor que la acompañó desde sus primeros años. Según recordó Juanes, la pequeña solía acostarse junto a ella llorando a diario, intentando un contacto imposible. Mientras tanto, la familia se volcó de lleno a su cuidado. “Estaba en la cama, abría los ojos, reaccionaba a ciertos sonidos, pero no había conexión de ningún tipo”, explicó el artista. Durante todo ese tiempo, su madre y su tía dedicaron sus vidas a atender a Luz Cecilia con devoción, pese a la incertidumbre de no saber si ella podía escuchar o comprender lo que ocurría a su alrededor. “Nunca sabremos si escuchaba o veía, todos le hablábamos”, agregó el cantante.

Juanes: dolor de la pérdida y alivio por años de sufrimiento

La partida de Luz Cecilia en 2019 supuso un momento cargado de contradicciones para la familia. Por un lado, el dolor de la pérdida, y por otro, una sensación de alivio tras tantos años de espera y sufrimiento. “Fue muy triste y muy loco al mismo tiempo sentir que ella falleció y que todos descansamos”, reconoció Juanes, quien no dudó en calificar esa vivencia como “el golpe más duro que vivió mi familia”. Esa experiencia lo empujó a refugiarse aún más en la música: “Esa historia moldeó mi vida, mi familia, mi música y mi todo porque fueron 27 años y un proceso demasiado lento, difícil”.

juanes

En sus reflexiones, el artista también habló del antes y el después que significó aquel día fatídico: “Nosotros fuimos una familia feliz hasta que ese momento llegó y fue un antes y un después. Yo nunca había visto la tristeza en mi casa hasta que llegó ese día. Y es muy loco porque la persona está ahí, pero tú no sabes si está. Entonces está en la cama, abre los ojos, reacciona a ciertos sonidos, pero no hay conexión de ningún tipo”.

El recuerdo de su hermana y la importancia de las historias

Al recordar el fallecimiento definitivo de su hermana, expresó lo complejo de ese instante: “Fue muy triste y muy loco al mismo tiempo sentir que ella falleció y que todos descansamos. Es como que todos nos miramos y dijimos, Dios mío, ya está”. Y, a partir de ese proceso, Juanes desarrolló una mirada más empática hacia los demás: “A veces me siento en el aeropuerto, por ejemplo, o en cualquier parque y miro a las personas que están pasando, y pienso ‘cada persona lleva una cruz, cada quien lleva una cruz’. Cada uno un lío en su familia, todo el mundo lleva algo. La vida no es fácil, pero hay que aprender y tratarlo. Ese es parte de la vida”.