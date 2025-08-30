Adiós a la tele: Marcelo Tinelli desembarca en YouTube con un formato inesperado

El conductor, Marcelo Tinelli, decidió reinventarse y explorar un camino diferente: el del streaming. Aún sin fecha de inicio, ya está dando que hablar.

Marcelo Tinelli vuelve a sorprender con un giro en su carrera profesional. Tras un 2024 complejo, en el que quedó en suspenso la posibilidad de realizar una nueva edición del Bailando en América por cuestiones de viabilidad, el conductor decidió reinventarse y explorar un camino diferente: el del streaming.

Lejos de la televisión tradicional, Tinelli será la figura principal de un programa que se transmitirá a través de la plataforma Carnaval, con salida directa por YouTube. La primicia se conoció en el programa LAM (América), donde Pepe Ochoa anunció: “Marcelo Tinelli desembarca en un streaming en Carnaval”.

La decisión llega luego de la experiencia en Los Tinelli, el reality que mostró la vida cotidiana del conductor junto a sus hijos y que Prime Video estrenó en enero de 2025. Aquella apuesta, grabada principalmente en Uruguay, significó una incursión inédita para Marcelo en el terreno del streaming, aunque con un enfoque más personal y familiar.

marcelo-tinelli-portada.jpg

Ahora, la propuesta será distinta: el flamante ciclo combinará actualidad y humor, en línea con la impronta que siempre caracterizó al presentador. El equipo de trabajo incluirá a un hombre y una mujer —uno de ellos con perfil humorístico— aunque por el momento no trascendieron los nombres.

Las negociaciones y la decisión final

La periodista Laura Ubfal reveló que Tinelli “estaba negociando, no estaba muy convencido”, pero finalmente terminó aceptando el proyecto. El objetivo es conectar con una audiencia que ya se volcó masivamente al consumo de contenidos digitales, manteniendo a la vez la esencia de su estilo frente a cámara.

Lo que se sabe del nuevo programa

Las características de su nuevo ciclo serán muy similares a las de los streams tradicionales del momento, se emitirá a través de Carnaval, con acceso por YouTube. Además, se dio a conocer que será un programa de actualidad, atravesado por la mirada personal y con toques de humor.

Marcelo Tinelli.jpg Marcelo Tinelli

Tinelli estará acompañado por dos figuras, un hombre y una mujer; uno de ellos será humorista. Sobre su inicio, si bien no se confirmó la fecha de estreno aún, la expectativa ya es alta teniendo en cuenta que es un canal al que han emigrado recientemente Viviana Canosa, Jorge Rial, entre otros, llegadas que alborotan al mundo del streaming y el espectáculo.

Una nueva etapa en su carrera

Con esta decisión, Marcelo Tinelli se suma a la lista de conductores que apuestan al streaming como un espacio de innovación y cercanía con el público. El desafío no será menor: cautivar a una audiencia digital acostumbrada a un ritmo veloz y a propuestas variadas. Sin embargo, fiel a su estilo, Tinelli busca volver a ocupar un lugar central en la conversación mediática, aunque esta vez desde un escenario virtual.