Flavio Mendoza contó qué es lo que más le cuesta de ser padre

Flavio Mendoza sobre las dificultades de la paternidad

El coreógrafo conversó con el programa donde reveló que lo que más le cuesta de ser padre tiene que ver con enseñarle las cosas de la escuela a Dionisio: “Me llevo muy bien con la paternidad, no me llevo bien con enseñar a leer y escribir, es muy difícil, esa parte no me la veía venir”.

“Ahora el abecedario cambió, hay letras que ya no están, todas esas cosas las estoy aprendiendo con él así que imagínate, tengo que aprender yo para enseñarle bien”, agregó entre risas el reconocido artista en marco del estreno de su nueva obra hace unos días atrás.

Para cerrar el tema, Flavio destacó: “Pero es un descubrir día a día que es maravilloso, por eso elijo siempre volver a ser papá”, mostrándose así muy feliz y contento de compartir esos momentos juntos a su primogénito.

Flavio Mendoza habló sobre su separación de Waldo, su ex novio

Hace un mes atrás el reconocido coreógrafo pasó por el piso del programa matutino Desayuno Americano (América TV), el cual conduce Pamela David. Allí, le preguntaron como se encontraba tras la ruptura con Waldo, y él indicó que lo más doloroso fue la situación de Dionisio, su hijo.

“Mi hijo conoció a mi pareja cuando tenía dos años y medios, entonces era como su otro papá. Por eso el separarse fue como muy duro para mí, pero por Dio más que nada”, arrancó explicando Flavio.

Luego, le preguntaron si él había notado que la noticia cayó mal en su hijo, a lo que explicó: “Para Dio fue muy fuerte. Él no lo decía, pero yo estoy seguro que lo sintió, por sus actitudes o por distintas cosas”.

Con respecto a su futuro amoroso, se animó a abrirse y a contar un poco de que espera él para su vida: “Entonces hoy es muy difícil que ingrese alguien a mi vida, no lo metería a mi vida. Lo que pasa es que nunca estás seguro de que es la persona correcta”.