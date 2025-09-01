Fatal accidente: mujer de 73 años pierde la vida al caer de su motocicleta en Roca

El hecho ocurrió el domingo por la tarde. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por más de 30 minutos, la víctima no logró sobrevivir.

La mujer murió en el lugar a pesar del intento por reanimarla. Foto gentileza ANRoca.

Una mujer de 73 años murió este domingo por la tarde en General Roca , luego de protagonizar un accidente con su motocicleta . El hecho generó un importante despliegue de personal policial y de emergencias en la zona, donde se concentró una gran cantidad de vecinos.

El accidente se registró pasadas las 19 en la Avenida Viterbori al 1500, cuando vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública . Al llegar, efectivos policiales constataron que la mujer , oriunda del barrio Mosconi, se encontraba inconsciente sobre la calzada.

De inmediato intervino un equipo del SIARME, que practicó maniobras de reanimación durante más de media hora. Sin embargo, la víctima no logró sobrevivir. El médico interviniente confirmó el fallecimiento y lo atribuyó a una muerte súbita.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales al sitio local ANRoca, testigos aseguraron que la mujer perdió el control y cayó sola de la moto, sin intervención de terceros. Además, señalaron que llevaba puesto el casco al momento del siniestro.

Algunos vecinos que se encontraban en la zona relataron haber visto la presencia de la motocicleta y aseguraron que la víctima cayó en un momento de intenso movimiento de personas en el Paseo del Bicentenario, lo que generó una inmediata reacción de quienes intentaron colaborar.

Intervención judicial

La fiscalía de turno fue notificada y dispuso la intervención del médico policial, quien extendió el certificado de defunción. En tanto, la policía trabajó en el lugar para asegurar la escena y facilitar las pericias necesarias.

Por ahora, las razones del hecho son materia de investigación. Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer podría haber sufrido una descompensación mientras conducía, aunque no se descarta que la caída se haya producido por un derrape de la motocicleta.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del hecho. Por ahora, la causa está caratulada como accidente en la vía pública, y será la fiscalía la que determine los próximos pasos en la investigación.