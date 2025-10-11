Un hombre resultó herido tras una explosión por fuga de gas de una garrafa

Presentaba heridas en el cuerpo y fue derivado por el SIEN al hospital Castro Rendón. El hecho ocurrió en la tarde de este sábado en la Toma El Eucalipto, en calle Nordenstrom.

Un hombre sufrió quemaduras como consecuencia de una explosión por fuga de gas de una garrafa de una vivienda ubicada en Nordenstrom al 1.400 de la toma El Eucalipto, en el bajo neuquino.

El herido , de unos 30 años, fue asistido previamente por personal del SIEN y trasladado posteriormente al Hospital Castro Rendón de esta ciudad. “El hombre resultó con quemaduras en su cuerpo. No podríamos aseverar si es grave ”, sostuvo el jefe de Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Neuquén, Juan Molina , a LMNeuquén.

Hombre herido por una explosión por fuga de gas

Los bomberos fueron convocados por un incendio en una vivienda en calle Nordenstrom y al arrobar al lugar constataron de la veracidad de la información. También que “este principio de incendio se habría desatado por una presunta explosión por fuga de gas de una garrafa”.

Molina explicó que, tras la presunta explosión, se originaron múltiples focos de incendio en la vivienda, afectando parte de la habitación y cocina- comedor, que terminó cayéndose. Es decir, "se cayó parte de la estructura de esa pared”, puntualizó.

incendio- explisón por fuga de gas- garrafa-2 Gentileza Bomberos de la Policía de Neuquén

Los daños ocasionados por las llamas fueron parciales, a nivel estructural, sin afectación del techo. Se trata de una vivienda precaria, construida con ladrillos y chapas de cinc, pero sin cielorraso, de unos 30 metros cuadrados.

Único ocupante de la vivienda

“A raíz de esta situación, resultó lesionada una persona de sexo masculino, de unos 30 años. Se observaban signos de quemadura en su cuerpo. Fue atendido por el personal del SIEN, que se constituyó en el lugar y lo trasladó al hospital Castro Rendón”, relató el comisario Molina.

Nota en desarrollo...