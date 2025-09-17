Cuánto sale un Volkswagen T-Cross 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Es uno de los SUV más patentados de Argentina. Cuál es el ajuste en su valor que aplicó la terminal en su precio para este mes.

Volkswagen T-Cross es un referente del mercado de los SUV en Argentina: se destaca por su relación precio-calidad, se ofrece únicamente con motores turbonafteros y en junio de este año se renovó la versión tope de gama, conocida como “Extreme” ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

El Volkswagen T-Cross, SUV para el segmento B (chico), llega importado desde Brasil y se posiciona a mitad de camino entre la oferta de VW Nivus y VW Taos y ofrece cinco versiones en Argentina: una sola viene equipada con caja manual y el resto con transmisión automática CVT .

En lo que respecta a la seguridad , incluso las versiones de entrada a gama vienen con frenos ABS e incorporan ADAS como asistencia de arranque en pendiente y seis airbags : dos frontales, dos laterales en los asientos delanteros y dos de cortina.

Volkswagen T-Cross: cómo son sus patentamientos en 2025

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), se patentaron 801 Volkswagen T-Cross en agosto 2025, una cifra que lo coloca como el octavo SUV más patentado detrás de Toyota Corolla Cross (2.011), Chevrolet Tracker (1.487), Peugeot 2008 (1.451), Ford Territory (1.434) y Volkswagen Taos (1.383), Jeep Renegade (848) y Nissan Kicks (839).

En lo que respeta a los SUV más patentados en los ocho primeros meses de 2025, el ránking es el siguiente:

Toyota Corolla Cross - 14.165 unidades Volkswagen Taos - 13.152 Chevrolet Tracker - 12.806 Peugeot 2008 - 11.341 Ford Territory - 8.430 Volkswagen T-Cross - 8.100 Jeep Renegade - 7.355

Volkswagen T-Cross: versiones y ficha técnica

Volkswagen T-Cross se vende con cinco configuraciones y niveles de equipamiento en el mercado argentino, los mismos se detallan a continuación.

T-Cross Trendline 170 TSI: la versión de entrada a gama es la Trendline 170 TSI MT, que viene con un motor turbo 1.0 (101 CV y 165 Nm), acoplado a una caja manual de 5 velocidades. Entre su equipamiento destacado incluye llantas de aleación de 16″, tablero digital de 8″, pantalla multimedia “VW Play”, control de velocidad crucero, sensores de estacionamiento traseros, volante multifunción forrado en cuero, indicador de presión de neumáticos, y sistema de frenado autónomo de emergencia con detector de peatones (AEB).

T-Cross Trendline 200 TSI AT: esta versión conserva la misma línea básica del Trendline, pero sube el nivel mecánico al motor 1.0 TSI 200 turbo de 3 cilindros, con 116 CV y 200 Nm de torque, combinado con una caja automática CVT de 6 velocidades Además suma equipamientos que no están en la versión manual, como mayor cantidad de parlantes (6), levas al volante, puertos USB-C traseros, apoyabrazos central delantero, y mejoras en los acabados interiores y exteriores como nuevos faros LED delanteros y diseño actualizado en ópticas traseras.

Interior T.Cross Highline Así es el interior del Volkswagen T-Cross Highline. Foto: VW Argentina

T-Cross Comfortline 200 TSI AT: la versión Comfortline 200TSI AT está pensada para ofrecer un buen balance entre equipamiento y confort. Incluye llantas de aleación de 17″, sistema de acceso y arranque sin llave (“Keyless Entry & Go”), cámara de visión trasera, cargador de celular inalámbrico, climatizador automático, asientos con tapizado ecológico, apoyabrazos central, frenos de disco en las cuatro ruedas. Además mantiene el motor 200 TSI con la caja automática de 6 marchas, lo que le confiere desempeño más ágil que las versiones de entrada

T-Cross Highline 200TSI AT :la versión Highline 200TSI AT sube mucho el nivel en lo que a tecnología, confort y seguridad se refiere. Entre sus extras se encuentran el tablero completamente digital (“Active Info Display”) de 10”, techo panorámico, sistema Park Assist (para ayudar a estacionar), sensores de estacionamiento delanteros y traseros, detector de punto ciego con asistente de tráfico cruzado, asistente de mantenimiento de carril, rejilla/frontal LED iluminada, espejos exteriores rebatibles eléctricamente, y luz ambiente interior. Además conserva todos los beneficios del motor 200TSI AT, mejoras en los materiales interiores y detalles premium que lo diferencian visiblemente de las versiones anteriores.

T-Cross Volkswagen T-Cross Extreme, la versión tope de gama del SUV.

T-Cross Extreme 200TSI AT MY26: la versión Extreme 200TSI AT es la tope de gama, basada en la Highline pero con diferenciación estética y algunos detalles exclusivos. Tiene asientos tapizados en cuero con el nombre “Extreme”, neumáticos con tecnología Seal Inside (que permiten continuar circulando si hay un pinchazo), techo bitono negro, barras de techo negras, carcasas de espejos negras, llantas de aleación de 17″, detalles exteriores en color negro/naranja según versión, insignias decorativas, llave con detalles especiales. También incorpora tecnología VW Connect y VW Play Conectada, control crucero adaptativo (ACC), freno autónomo de emergencia con detector de peatones (AEB), sumando un plus de conectividad y seguridad respecto a la Highline.

Cuánto sale un Volkswagen T-Cross en Septiembre 2025

Luego del aumento que aplicó la terminal del 1.37%, estos son los precios del Volkswagen T-Cross en septiembre 2025: