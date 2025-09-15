Cuánto sale un Volkswagen Taos 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025
Es el segundo SUV más patentado en lo que va del año. Cuál fue el ajuste que la terminal aplicó para este modelo en el noveno mes del año.
Volkswagen Taos es uno de los SUV preferidos por el público argentino: además de su interesante relación precio-calidad, el hecho de que haya sacado 5 estrellas en la prueba de seguridad realizada por LatinNCap es un argumento que refuerza su posicionamiento como una opción confiable y competitiva dentro del segmento. ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?
A esto se suma un equipamiento tecnológico completo, que incluye asistencias a la conducción (ADAS) como mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia, luces LED inteligentes, el sistema multimedia VW Play que soporta Android Auto y Apple CarPlay y un interior amplio, con baúl de 500 litros.
Todos estos argumentos llevaron a VW Taos a ser un modelo muy exitoso a nivel local que actualmente posee un 30% del mercado de las SUV, una cifra relevante y que lo posiciona como un líder en su categoría
VW Taos: así son los patentamientos en 2025
Según registros proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), se llevan patentadas 13.152 Volkswagen en los primeros ocho meses del año.
Ese registro la deja como el segundo SUV más patentado detrás de Toyota Corolla Cross, con 14.165 unidades. Completa el podio Chevrolet Tracker, con 12.806 unidades en el tercer puesto.
En lo que respecta a los números de agosto 2025, los SUV más patentados en Argentina fueron:
- Toyota Corolla Cross - 2.011 unidades
- Chevrolet Tracker - 1.487
- Peugeot 2008 - 1.451
- Ford Territory - 1.434
- Volkswagen Taos - 1.383
Volkswagen Taos: ficha técnica y mecánica
Volkswagen Taos es un SUV para el segmento C (compacto) que se comercializa en el mercado argentino desde 2021. Hasta el momento recibió dos actualizaciones, la última en enero de 2024.
Hasta junio de 2025, VW Taos se produjo en Argentina y ahora la línea de montaje se encuentra en México, debido a que en la planta de General Pacheco se utilizará el espacio vacante dejada por Taos para producir la nueva Amarok South América.
En lo que respecta a su motorización, Volkswagen Taos viene equipada con las siguientes características:
- Motor 1.4 turbonaftero de cuatro cilindros
- 150 caballos de potencia
- 250 Nm de torque
- Caja automática CVT de seis velocidades
- Tracción delantera.
El tanque de la Volkswagen Taos tiene una capacidad de 50 litros y, en uso urbano, ofrece una autonomía aproximada de 430 kilómetros. En cambio, al circular por autopista o ruta a una velocidad constante de 100 km/h, puede superar los 870 kilómetros de recorrido.
La variante inicial de la gama es la Comfortline AT, equipada con llantas de aleación de 18 pulgadas, ópticas delanteras y traseras con tecnología LED, seis airbags (frontales, laterales y de cortina) y sistemas ADAS como control de estabilidad, asistencia de arranque en pendiente y detector de fatiga, entre otros.
Un escalón más arriba está la Highline AT, que suma llantas de 19 pulgadas y, además de los asistentes ya mencionados, agrega mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo con función “stop & go”, estacionamiento automático y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones.
Por último, la Highline Bi Tono se distingue por detalles estéticos exclusivos: manijas exteriores pintadas en el mismo color de la carrocería, espejos en negro brillante y techo bitono en color negro.
Volkswagen Taos 0 kilómetro: valor actualizado en septiembre 2025
Luego de los aumentos del 1.84% que la terminal aplicó para este mes, los precios de Volkswagen Taos con valor actualizado a septiembre 2025 son los siguientes:
- Volkswagen Taos 1.4 Comfortline AT: $49.963.750
- Volkswagen Taos 1.4 Highline AT: $56.011.600
- Volkswagen Taos 1.4 Bi Tono: $56.510.050
Te puede interesar...
Leé más
Contra Nissan y Toyota: el SUV japonés que fue récord en Brasil ahora se renovó en Argentina
Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025
Uno de los autos más vendidos del mundo cumple 50 años y vuelve a la Argentina
-
TAGS
- Volkswagen
- Autos 0km
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario