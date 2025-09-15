Cuánto sale un Volkswagen Taos 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Es el segundo SUV más patentado en lo que va del año. Cuál fue el ajuste que la terminal aplicó para este modelo en el noveno mes del año.

Volkswagen Taos, uno de los SUV más populares de Argentina.

Volkswagen Taos es uno de los SUV preferidos por el público argentino: además de su interesante relación precio-calidad, el hecho de que haya sacado 5 estrellas en la prueba de seguridad realizada por LatinNCap es un argumento que refuerza su posicionamiento como una opción confiable y competitiva dentro del segmento. ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

A esto se suma un equipamiento tecnológico completo , que incluye asistencias a la conducción (ADAS) como mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia , luces LED inteligentes, el sistema multimedia VW Play que soporta Android Auto y Apple CarPlay y un interior amplio, con baúl de 500 litros.

Todos estos argumentos llevaron a VW Taos a ser un modelo muy exitoso a nivel local que actualmente posee un 30% del mercado de las SUV, una cifra relevante y que lo posiciona como un líder en su categoría

VW Taos: así son los patentamientos en 2025

Según registros proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), se llevan patentadas 13.152 Volkswagen en los primeros ocho meses del año.

Ese registro la deja como el segundo SUV más patentado detrás de Toyota Corolla Cross, con 14.165 unidades. Completa el podio Chevrolet Tracker, con 12.806 unidades en el tercer puesto.

En lo que respecta a los números de agosto 2025, los SUV más patentados en Argentina fueron:

Toyota Corolla Cross - 2.011 unidades Chevrolet Tracker - 1.487 Peugeot 2008 - 1.451 Ford Territory - 1.434 Volkswagen Taos - 1.383

Volkswagen Taos: ficha técnica y mecánica

Volkswagen Taos es un SUV para el segmento C (compacto) que se comercializa en el mercado argentino desde 2021. Hasta el momento recibió dos actualizaciones, la última en enero de 2024.

Taos interiors Vista interior de Volkswagen Taos.

Hasta junio de 2025, VW Taos se produjo en Argentina y ahora la línea de montaje se encuentra en México, debido a que en la planta de General Pacheco se utilizará el espacio vacante dejada por Taos para producir la nueva Amarok South América.

En lo que respecta a su motorización, Volkswagen Taos viene equipada con las siguientes características:

Motor 1.4 turbonaftero de cuatro cilindros

150 caballos de potencia

250 Nm de torque

Caja automática CVT de seis velocidades

Tracción delantera.

El tanque de la Volkswagen Taos tiene una capacidad de 50 litros y, en uso urbano, ofrece una autonomía aproximada de 430 kilómetros. En cambio, al circular por autopista o ruta a una velocidad constante de 100 km/h, puede superar los 870 kilómetros de recorrido.

La variante inicial de la gama es la Comfortline AT, equipada con llantas de aleación de 18 pulgadas, ópticas delanteras y traseras con tecnología LED, seis airbags (frontales, laterales y de cortina) y sistemas ADAS como control de estabilidad, asistencia de arranque en pendiente y detector de fatiga, entre otros.

Un escalón más arriba está la Highline AT, que suma llantas de 19 pulgadas y, además de los asistentes ya mencionados, agrega mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo con función “stop & go”, estacionamiento automático y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones.

TAOS Volkswagen Taos, un SUV para el segmento C (compacto). Foto: VW

Por último, la Highline Bi Tono se distingue por detalles estéticos exclusivos: manijas exteriores pintadas en el mismo color de la carrocería, espejos en negro brillante y techo bitono en color negro.

Volkswagen Taos 0 kilómetro: valor actualizado en septiembre 2025

Luego de los aumentos del 1.84% que la terminal aplicó para este mes, los precios de Volkswagen Taos con valor actualizado a septiembre 2025 son los siguientes: