Cuánto sale un Nissan Kicks 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Es uno de los SUV más elegidos: se destaca por su diseño moderno y seguridad. Cuál es el precio que fijó la terminal este mes para este modelo.

El público de los SUV es uno de los más exigentes del mercado automotor argentino y en esa categoría tan competitiva hay un modelo que cuenta con un diseño moderno y un paquete de seguridad muy completo que se viene destacando: Nissan Kicks . ¿Cuál es su valor actualizado en octubre 2025?

El Nissan Kicks pertenece al segmento B (SUV chico) y se produce en Brasil para abastecer a la región. Su última actualización en Argentina llegó con la gama denominada Kicks Play , que sumó mejoras en conectividad , equipamiento y confort, manteniendo su motor 1.6 litros de 120 CV con caja manual o automática CVT.

Este modelo se ofrece en cuatro configuraciones en nuestro país, con diferentes niveles de equipamiento y transmisión. Además, el Nissan Kicks es reconocido por su desempeño en seguridad, al incluir de serie seis airbags, control de estabilidad ( ESP ), frenos ABS y asistencia al arranque en pendiente.

Nissan Kicks: sus patentamientos en 2025

El Nissan Kicks figura entre los 10 SUV más vendidos en Argentina durante 2025 durante los primeros nueve meses del año, según los reportes mensuales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).

Toyota Corolla Cross – 15.861 unidades Chevrolet Tracker – 14.574 unidades Volkswagen Taos – 14.419 unidades Peugeot 2008 – 12.801 unidades Ford Territory – 10.441 unidades Jeep Compass – 8.958 unidades Volkswagen T-Cross – 8.742 unidades Jeep Renegade – 8.174 unidades Toyota SW4 - 5.037 unidades Nissan Kicks - 4.596 unidades

Nissan Kicks Nissan Kicks Play ofrecer una motorización de 1.6L en Argentina. Nissan Argentina

En lo que respecta al mercado en general, en septiembre se patentaron 55.827 autos 0km, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre de 2024. Con estos números, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0 km patentados, un crecimiento del 60,4% comparado con el mismo período del año pasado.

Nissan Kicks: dos generaciones convivirán en paralelo

Actualmente, se comercializa en el mercado automotor local el modelo Nissan Kicks Play, como se detalló anteriormente, aunque se espera que antes de fin de año llegué la segunda generación de este SUV, que se posicionará por encima en la gama y que convivirá con la generación actual.

Aún no se confirmó el conjunto mecánico de la nueva Kicks pero se especula que podría montar el motor 1.0 turbo de 125 CV de potencia -como el que actualmente usa Renault Kardian- combinado a una caja automática de doble embrague.

Nissan Kicks Baul Así luce el portón trasero de Nissan Kicks Play. Nissan Argentina

Este modelo, llegaría a la Argentina importado de Brasil con buenos pergaminos a nivel seguridad. En las últimas pruebas que realizó Latin NCAP, el nuevo Nissan Kicks obtuvo un 90% de seguridad en las plazas de adultos, 92% en protección infantil, 75% en protección a peatones y usuarios vulnerables de las vías y un 85% en asistencia a la seguridad.

Nissan Kicks: versiones y características

El Nissan Kicks se ofrece en cuatro configuraciones en el mercado argentino, con opciones que van desde una versión manual hasta la tope de gama Exclusive CVT, todas con motor 1.6 litros de 120 CV y tracción delantera.

Kicks Sense MT: versión de entrada con caja manual de 5 marchas. Incluye llantas de aleación de 16″, pantalla táctil de 7″, conectividad Android Auto y Apple CarPlay, control de estabilidad, control de tracción y asistencia al arranque en pendiente.

versión de entrada con caja manual de 5 marchas. Incluye llantas de aleación de 16″, pantalla táctil de 7″, conectividad Android Auto y Apple CarPlay, control de estabilidad, control de tracción y asistencia al arranque en pendiente. Kicks Advance CVT: agrega transmisión automática CVT, volante multifunción en cuero, faros LED, sensor de estacionamiento trasero y cámara de visión trasera.

agrega transmisión automática CVT, volante multifunción en cuero, faros LED, sensor de estacionamiento trasero y cámara de visión trasera. Kicks Advance Plus CVT: suma llantas de 17″, climatizador automático, arranque por botón, cargador inalámbrico, sistema Nissan Connect con pantalla de 8″ y tapizados de mejor calidad.

suma llantas de 17″, climatizador automático, arranque por botón, cargador inalámbrico, sistema Nissan Connect con pantalla de 8″ y tapizados de mejor calidad. Kicks Exclusive CVT: versión tope de gama con sistema de audio Bose Personal Plus, cámara 360°, alerta de punto ciego, sensores delanteros, alerta de tráfico cruzado, tapizados de cuero y techo bitono.

Cuánto sale un Nissan Kicks en octubre 2025

Luego del aumento aplicado por la terminal, estos son los precios del Nissan Kicks Play en octubre 2025: