Los increíbles créditos de los bancos para comprar motos 0 km: cómo pedirlo en marzo 2026

Tres de las principales entidades públicas ofrecen préstamos a tasas muy bajas y a devolver en cuotas fijas .

Buscando acompañar los cambios de tendencia en movilidad, tres de los principales bancos públicos del país lanzaron sus propias líneas de créditos para la compra de motos 0 KM , a pagar en 24 o 36 cuotas fijas y con tasas muy por debajo de otros préstamos personales. Además permiten elegir entre modelos tradicionales o eléctricos de distintas marcas.

Una de las alternativas es a través del Banco Nación (BNA) . La entidad permite financiar motos en su “Tienda BNA+” en 24 cuotas fijas con tarjetas de crédito de la entidad con una TNA de 30% . Aquellos clientes que no cuenten con el plástico Visa o Mastercard emitido por el banco, tienen la posibilidad de gestionarlo de forma inmediata y 100% digital en su web www.bna.com.ar .

Además, cualquier persona –sea cliente o no- puede optar por la financiación mediante préstamo personal para compras en “Tienda BNA+", siempre de forma digital y sin la necesidad de ir a la sucursal. Los plazos son de 36, 48, 60 o 72 meses con una TNA del 38%. El monto que ofrece es de hasta $40.000.000 y la cuota inicial no puede superar el 35% de los ingresos del cliente.

Concesionario-motos.jpg Para adquirir motos, los bancos públicos ofrecen préstamos a una tasa muy por debajo de los demás créditos.

Para aprovechar este plan, hay que elegir la moto en el catálogo de TiendaBNA, seleccionar la financiación y la cantidad de cuotas, y coordinar luego el patentamiento y la entrega con el concesionario. Para ello, la entidad armó una alianza con distribuidores de todo el país para que sus clientes accedan a motos de las principales marcas.

Banco Provincia: créditos de hasta $10.000.000 y 36 cuotas para la compra de motos

El Banco Provincia también dispone de su propio plan pensado para facilitar el acceso a la movilidad, con un trámite online y gestión directa en las 180 concesionarias adheridas de Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Su propuesta apunta a reducir tiempos, permitiendo que toda la operatoria se realice desde el punto de venta y se complete de forma digital.

Su línea llamada “Acá - Motos” permite financiar vehículos de hasta $10.000.000 en 9, 12, 18, 24 o 36 cuotas fijas. La TNA es del 55% para quienes cobran el sueldo en el banco y del 57% TNA para los demás clientes. Las cuotas son mensuales y se debitan automáticamente de la cuenta del cliente, lo que garantiza previsibilidad y evita gestiones adicionales durante la vigencia del crédito.

El proceso de solicitud se inicia en una concesionaria o empresa adherida, donde la persona elige la moto y recibe una oferta de financiación personalizada a través del Banco Provincia. Una vez aceptada, la operación se confirma desde Cuenta DNI o mediante el Home Banking BIP, sin papeles ni trámites presenciales.

Motos-deliverys.jpg El Banco Ciudad tiene un plan para que los repartidores de deliverys puedan cambiar sus motos por modelos eléctricos.

Con este crédito, se pueden comprar los siguientes rodados:

Motos de cualquier cilindrada

Ciclomotores

Motociclos

Motonetas

Scooters

Triciclos motorizados

Cuatriciclos livianos

Banco Ciudad: el plan para renovar las motos de deliverys por modelos eléctricos

En el caso puntual del Banco Ciudad, la entidad porteña cuenta con una línea especial para quienes trabajan de delivery puedan renovar sus motos por modelos eléctricos enchufables con una tasa subsidiada.

El préstamo es a sola firma, de hasta $2.800.000, y cubre hasta el 70% del valor del vehículo. La devolución es en 36 cuotas fijas y la tasa está subsidiada: la TNA es del 22,5%, gracias a una bonificación del 50% en los intereses por parte del Gobierno de la Ciudad. La cuota inicial para el monto máximo es de $101.000 y no puede superar el 30% de los ingresos.

Para acceder, hay que ser monotributista, tener licencia de conducir de la Ciudad de Buenos Aires y trabajar hace al menos un año para una plataforma de repartos. El trámite arranca desde la web del banco.