Matambre arrollado con verduras: receta clásica argentina

Matambre tierno relleno de huevo, zanahoria y morrón. La receta de siempre para hacer un domingo y comer toda la semana.

El matambre arrollado es una receta que parece difícil y no lo es. Lo que sí son es un poco trabajosas: hay que extender, rellenar, arrollar, atar y cocinar. Pero cada uno de esos pasos es simple, y el resultado es tan bueno que vale cada minuto.

El matambre arrollado es un infaltable en los asados , en las picadas y en la vianda de la semana. Se come frío, se come caliente, se come a cualquier hora y siempre está rico.

Esta es la versión clásica : con huevo duro, zanahoria, morrón y mucho ajo. Sin inventos. Sin fusiones. Solo la receta que funciona.

Ingredientes (para 6-8 personas)

1 matambre de ternera de unos 800 g a 1 kg

3 huevos duros

2 zanahorias medianas

1 morrón rojo

1 atado de perejil fresco

4 dientes de ajo

Sal gruesa, pimienta negra y ají molido

Hilo de cocina para atar

Caldo de carne o agua con sal para la cocción

matambre-relleno-la-receta-de-gaston-riveira-de-73S4HOIM7NGHPMB56XY4SB2OYI Matambre relleno, la receta típica de Argentina.

La preparación, paso a paso

Extendé el matambre sobre la mesada con la parte de la grasa hacia abajo. Si tiene partes muy gruesas, hacé unos cortes superficiales para emparejarlo. Salpimentá generosamente por toda la superficie interna.





Esparcí el ajo picado y el perejil picado por toda la superficie. Distribuí el morrón en tiras, las zanahorias cortadas en bastones a lo largo y los huevos duros en mitades o cuartos, formando una línea en el centro.





Arrollá el matambre con cuidado, apretando para que quede bien compacto y los rellenos no se escapen. Si al cerrar queda algún pedazo de borde suelto, doblalo hacia adentro.





Atá el arrollado con hilo de cocina cada 2-3 cm para que mantenga la forma durante la cocción. Esto es importante: si no lo atás bien, se desarma.





Colocá el arrollado en una olla grande y cubrí con caldo de carne caliente o agua con sal, ajo y laurel. Llevá a hervor y cocinás a fuego suave durante 1 hora y media a 2 horas, tapado.





Una vez cocido, sacalo del caldo y dejalo enfriar un poco. Podés prensarlo poniéndole algo pesado encima mientras enfría: queda más compacto y fácil de cortar.





Cuando esté frío, sacás el hilo y cortás en rodajas de 1-2 cm. Servís frío con chimichurri o calentito con el caldo de cocción.

Tips que marcan la diferencia

El prensado marca la diferencia: si tenés tiempo, dejalo toda la noche en la heladera con peso encima. Corta perfecto y las rodajas quedan enteras.





No tires el caldo de cocción: es un fondo excelente para una sopa o para cocinar arroz. Guardalo en la heladera o congelalo.





Variante al horno: también podés hornearlo a 160°C durante 2 horas, envuelto en papel aluminio con un poco de vino blanco. Queda más dorado y con otro perfil de sabor.





Para el asado: podés terminarlo unos minutos en la parrilla después de la cocción en agua. Le da un exterior crocante espectacular.

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Para acompañar

Frío con chimichurri casero y pan es el clásico. Caliente con puré de papas y el caldo reducido como salsa también es una opción ganadora.

Un vino tinto joven —un bonarda o un malbec sin mucha guarda— va perfecto. El matambre arrollado es uno de esos platos que te hacen sentir orgulloso de la cocina argentina. Y con razón.