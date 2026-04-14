Adiós al pan rallado: el reemplazo económico e ideal, con el mismo sabor y textura
Este alimento se presenta como el reemplazo ideal y económico del pan rallado.
El pan rallado o pan molido es pan duro, generalmente seco de varios días, que ha sido finamente picado mediante un rallador. Su textura harinosa se emplea en la elaboración de diferentes platos y alimentos en forma de rebozado, empanado o gratinado con la intención de proporcionar una costra dura al freírlos. Pero, recientemente, algunos expertos subrayaron que un alimento se presenta como una alternativa ideal para reemplazar al pan rallado con el mismo sabor y textura. ¿De cuál se trata?
El ingrediente que podría reemplazar al pan rallado: económico y con el mismo sabor y textura
El alimento que comenzó a ganar más popularidad para reemplazar al pan rallado es la polenta, que es ideal para los días más fríos del año, económico y accesible para todos.
Los especialistas en el arte de la cocina subrayan que la polenta es un humilde y reconfortante plato hecho de sémola de maíz que fue, durante siglos, parte integral de la dieta de diversos países del mundo. Y en la actualidad está experimentando un auténtico renacimiento a nivel nacional e internacional.
Además, la polenta configura una opción sin gluten en comparación con el pan. Y también ofrece mayores niveles de fibra, vitamina A, hierro, hidratos de carbono complejos de absorción lenta y antioxidantes.
Al igual que sucede con el pan rallado, la polenta se puede emplear en la elaboración de comidas como milanesas de carne, pollo o vegetales, croquetas y albóndigas, como así también para rebozar vegetales al momento de hacerlos en el horno. Además, se puede utilizar en preparaciones dulces.
Los beneficios para la salud que proporciona la polenta
- Contribuye a mantener unos niveles estables de azúcar en sangre: según los expertos en nutricionismo, los hidratos de carbono de asimilación lenta de la polenta proporcionan niveles estables y de larga duración de azúcar en sangre, lo que evita las subidas bruscas que al cabo de poco rato se contrarrestan con bajadas bruscas que generan sensación de hambre.
- Contrarresta el exceso de ácido en el estómago: la polenta es un buen alimento para ayudar a calmar el exceso de secreciones gástricas. Tiene un efecto neutralizador y suavizante de la mucosa gástrica y resulta fácilmente digerible para los estómagos delicados.
- Posee un efecto refrescante sobre el organismo: el efecto energético de este alimento ayuda a calmar el exceso de temperatura del organismo y da una sensación de plenitud, al mismo tiempo que ayuda a suavizar los intestinos.
- Es fácil de digerir: por la forma en la que se elabora la polenta, la trituración del grano permite ahorrarnos parte de esto y poder disfrutar de un alimento nutritivo y muy rápido de cocinar (en poco más de cinco minutos la mayoría de polentas están a punto); además, por su granulometría pequeña es muy fácil de masticar y digerir, lo que la hace especialmente adecuada para las personas mayores y niños.
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