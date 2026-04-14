Este alimento se presenta como el reemplazo ideal y económico del pan rallado .

Adiós al pan rallado: el reemplazo económico e ideal, con el mismo sabor y textura

El pan rallado o pan molido es pan duro, generalmente seco de varios días, que ha sido finamente picado mediante un rallador. Su textura harinosa se emplea en la elaboración de diferentes platos y alimentos en forma de rebozado, empanado o gratinado con la intención de proporcionar una costra dura al freírlos. Pero, recientemente, algunos expertos subrayaron que un alimento se presenta como una alternativa ideal para reemplazar al pan rallado con el mismo sabor y textura. ¿De cuál se trata?

El alimento que comenzó a ganar más popularidad para reemplazar al pan rallado es la polenta , que es ideal para los días más fríos del año, económico y accesible para todos.

Expertos subrayaron que un ingrediente es el ideal para reemplazar al pan rallado con el mismo sabor y textura.

Los especialistas en el arte de la cocina subrayan que la polenta es un humilde y reconfortante plato hecho de sémola de maíz que fue, durante siglos, parte integral de la dieta de diversos países del mundo. Y en la actualidad está experimentando un auténtico renacimiento a nivel nacional e internacional.

Además, la polenta configura una opción sin gluten en comparación con el pan. Y también ofrece mayores niveles de fibra, vitamina A, hierro, hidratos de carbono complejos de absorción lenta y antioxidantes.

Al igual que sucede con el pan rallado, la polenta se puede emplear en la elaboración de comidas como milanesas de carne, pollo o vegetales, croquetas y albóndigas, como así también para rebozar vegetales al momento de hacerlos en el horno. Además, se puede utilizar en preparaciones dulces.

sirviendo-polenta-basica.jpg El alimento que comenzó a ganar más popularidad para reemplazar al pan rallado es la polenta.

Los beneficios para la salud que proporciona la polenta