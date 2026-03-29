Bizcochuelo de vainilla sin TACC: una receta básica que siempre rinde

Esponjoso, simple y sin gluten, este bizcochuelo de vainilla se hace con pocos ingredientes y es ideal para desayunos o meriendas.

Hay recetas que son punto de partida. Base. De esas que no solo funcionan solas, sino que además te abren el juego a todo lo que viene después. El bizcochuelo entra en esa categoría.

En su versión sin TACC, mantiene todo lo que importa: altura, textura y ese aire liviano que lo hace tan versátil. Sirve para comer así, para rellenar o para transformar en torta.

Lo interesante es que no necesita demasiada técnica. Con buenos ingredientes y un par de cuidados, el resultado aparece.

receta-de-bizcochuelo.webp Bizcochuelo de vainilla sin TACC. Ideal para el desayuno o la merienda.

Ingredientes

5 huevos

200 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 g de premezcla sin TACC

Paso a paso

Precalentar el horno a 170 °C y preparar un molde engrasado, espolvoreado con premezcla para evitar que se pegue.

En un bol, batir los huevos junto con el azúcar y la vainilla hasta lograr una mezcla clara, aireada y con buen volumen.

Incorporar la premezcla tamizada con movimientos envolventes, cuidando de no perder el aire del batido.

Volcar la preparación en el molde y llevar al horno durante aproximadamente 60 minutos.

Para comprobar el punto, insertar un palillo en el centro: si sale limpio, está listo. Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar.

Para que salga bien

El secreto está en el batido. Ahí se construye la estructura del bizcochuelo. Cuanto más aire incorpores en ese primer paso, mejor va a responder en el horno.

Después, todo es cuidado: integrar sin golpear la mezcla y respetar los tiempos.

Sin TACC, pero con todo lo que importa

Las preparaciones sin gluten requieren atención en la cocina, sobre todo para evitar la contaminación cruzada. Es clave trabajar con superficies limpias y utensilios libres de restos de harina convencional.

A partir de ahí, el resto fluye. Porque el bizcochuelo, incluso en esta versión, sigue siendo lo mismo que siempre: una receta simple, rendidora y con ese poder de resolver mucho con muy poco.