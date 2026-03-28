Violento choque entre una moto y una camioneta dejó un adolescente fracturado

El choque ocurrió en Centenario, a la altura de la primera rotonda de la Ruta 7.

Un violento choque entre una moto y una camioneta en la Ruta 7 dejó un adolescente fracturado el viernes por la tarde. El siniestro ocurrió en el ingreso a Centenario y el herido debió ser trasladado a la capital provincial.

Según consignó Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar poco antes de las 19 del viernes, a la altura de la primera rotonda. Los protagonistas fueron los conductores de una Renault Kangoo y una motocicleta Corven Triax de 150 cilindradas, quienes colisionaron en la intersección de la ruta provincial con calle Paraguay.

De acuerdo a la mecánica determinada por efectivos de Tránsito Villa Obrera , en la camioneta circulaba un efectivo penitenciario que presta servicios en la Unidad de Detención 11 (U11), con dirección Centenario-Neuquén. En tanto, en la moto circulaba un hombre de unos 50 años, con sentido hacia calle Paraguay, junto a un acompañante adolescente de 14 años.

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Por motivos que se desconocen, se produjo el impacto y los ocupantes de la moto cayeron a la calzada.

Una víctima del choque se fracturó

Estos últimos fueron los únicos que sufrieron lesiones. De acuerdo a lo constatado por personal de Salud del Hospital Natalio Burd, el adolescente sufrió una fractura de fémur de una de sus piernas, mientras que el adulto solo resultó con algunos golpes. Este último fue trasladado al hospital local, pero el menor fue derivado al Hospital Regional Castro Rendón de la capital para ser operado.

Por su parte, los efectivos de Tránsito practicaron las pericias del siniestro y sometieron al conductor de la camioneta a un test de alcoholemia, que dio resultado negativo. El rodado sufrió daños en su parabrisas, carrocería y uno de sus faros delanteros, pero el conductor salió ileso.

El conductor de la moto, padre del adolescente, también fue sometido al alcotest tras comprobarse que no presentaba heridas de entidad: de igual manera, dio negativo. Ambos circulaban con el casco obligatorio.

En el lugar se presentaron importantes demoras en la circulación hasta que el personal abocado a las tareas se retiró de la escena, pasadas las 19:30.

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Fuerte choque entre un conductor y un motociclista: uno de ellos fue trasladado

El jueves por la tarde, otro fuerte choque en el barrio Sarmiento de Centenario tuvo como saldo un motociclista trasladado al hospital local. El siniestro fue protagonizado por el herido y el conductor de un auto.

Según consignó el portal Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 19:20, en inmediaciones de calles Cuba y Santiago del Estero.

Por causas que se investigan, un motociclista y el conductor de una camioneta colisionaron en esa esquina. La motocicleta, una Honda Navi, era conducida por un hombre de 36 años que transitaba por Cuba de norte a sur; mientras que por la misma arteria en sentido contrario lo hacía una Toyota Hilux de la empresa CN Sapag, al volante de la cual iba un hombre de 61 años.

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Este último fue quien habría intentado girar a la izquierda para tomar Santiago del Estero, momento en que se produjo la colisión. Se trata de una esquina que no está semaforizada, por lo que debe analizarse quién tenía la prioridad de paso en este caso.

Tras conocerse el hecho, acudió a la escena personal del Hospital Natalio Burd y de Tránsito Villa Obrera. El motociclista fue revisado en el lugar y trasladado al centro de salud por prevención, aunque recibió el alta poco después al confirmarse que se encontraba fuera de peligro y solo sufrió algunos golpes de poca entidad.