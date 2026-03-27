Fuerte choque entre un conductor y un motociclista: uno de ellos fue trasladado

El choque se registró el jueves por la tarde, en Centenario. El alcotest del conductor dio negativo.

Un fuerte choque en el barrio Sarmiento de Centenario tuvo como saldo un motociclista trasladado al hospital local. El siniestro fue protagonizado por el herido y el conductor de un auto.

Según consignó el portal Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar el jueves por la tarde, alrededor de las 19:20, en inmediaciones de calles Cuba y Santiago del Estero.

Por causas que se investigan, un motociclista y el conductor de una camioneta colisionaron en esa esquina. La motocicleta, una Honda Navi, era conducida por un hombre de 36 años que transitaba por Cuba de norte a sur; mientras que por la misma arteria en sentido contrario lo hacía una Toyota Hilux de la empresa CN Sapag, al volante de la cual iba un hombre de 61 años.

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Este último fue quien habría intentado girar a la izquierda para tomar Santiago del Estero, momento en que se produjo la colisión. Se trata de una esquina que no está semaforizada, por lo que debe analizarse quién tenía la prioridad de paso en este caso.

Traslado y alcotest negativo

Tras conocerse el hecho, acudió a la escena personal del Hospital Natalio Burd y de Tránsito Villa Obrera. El motociclista fue revisado en el lugar y trasladado al centro de salud por prevención, aunque recibió el alta poco después al confirmarse que se encontraba fuera de peligro y solo sufrió algunos golpes de poca entidad.

En tanto, el conductor de la Hilux salió ileso y fue sometido al test de alcoholemia por los efectivos policiales; el mismo arrojó resultado negativo.

Ambos rodados involucrados fueron secuestrados y trasladados al destacamento aunque, con el motociclista dado de alta, es muy probable que simplemente se descarte una investigación penal.

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Choque en cadena en la Autovía Norte: dos motociclistas trasladados

El domingo, un grave accidente de tránsito tuvo como víctimas a dos motociclistas que fueron embestidos cuando circulaban por la Autovía Norte desde el oeste al este por un auto. Según informó la Policía, tras el choque fueron trasladados de urgencia al hospital Castro Rendón.

El siniestro se registró el domingo a la tarde noche, alrededor de las ocho y media cuando no había luz natural en una de las principales vías que conecta los dos polos más poblados de Neuquén y Centenario.

De acuerdo a la información suministrada por Andrea Solano, directora de Tránsito Neuquén el accidente involucró a tres portagonistas: dos vehículos y una moto todos conducidos por varones.

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La dinámica del grave choque en Autovía Norte

"El primer protagonista, un hombre de 68 años a bordo de un Fiat Palio, circulaba por una calle que desemboca en Autovía, llamada República de Eslovenia", dijo la comisario y agregó que al circular hacia el norte queriendo ingresar a autovia, se dio la primera isión con una moto de cilindrada 150 que venía por Autovía en dirección al este. Luego, se encadenó un segundo accidente.

"El tercer protagonista, un Citroen C3 estaba estacionado sobre calle Asmar, que también tiene ingreso a la ruta", indicó y agregó: "por la misma inercia, estimo, la moto siguió su trayectoria y isiona al tercer protagonista, de 32 años".

Como consecuencia del impacto el conductor y el acompañante, de 21 y 16 años salieron despedidos y resultaron con lesiones. "El conductor de la moto y el acompañante, en principio interviene una ambulancia que eventualmente pasaba por allí, proveniente de Piedra del Águila y los trasladan al hospital Castro Rendón".

En cuanto a las diligencias del área tránsito, Solano mencionó que realizaron el test de alcoholemia a los automovilistas los cuales dieron negativo y constataron que tenían la documentación en regla. Además, se hizo la cobertura de seguridad mientras se realizaron las pericias a cargo del personal de accidentología. En tanto, en cuanto al conductor de la moto no hubo información sobre alcoholemia dado que ya lo habían trasladado al centro de salud para la atención médica.