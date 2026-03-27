Sabotaje al EPEN: todos condenados, ninguno preso y la ausencia de explicación del móvil

El ex Jefe de Bomberos Voluntarios de Chos Malal, Gustavo Parnisari, y tres hombres más fueron condenados por sabotaje. El EPEN adelantó acciones civiles.

La investigación judicial por el sabotaje a las líneas de alta tensión del Ente Provincial de Energía del Neuquén ( EPEN ) que dejó sin luz a gran parte del norte neuquino de 2025, quedó definitivamente cerrada con la resolución de la situación procesal de las cuatro personas imputadas, vinculadas a los Bomberos Voluntarios de Chos Malal .

En una audiencia realizada el 26 de marzo en Chos Malal, el Ministerio Público Fiscal sumó una nueva condena condicional y una suspensión de juicio a prueba (SJP), que se agregan a las resoluciones dictadas con anterioridad. De este modo, todos los acusados evitaron la prisión efectiva.

Durante la audiencia, Claudio Correa aceptó una pena de prisión condicional, mientras que L.A.M accedió a una suspensión de juicio a prueba que implica el cumplimiento de pautas de conducta durante un año. La fiscal del caso fue Natalia Rivera .

Estas resoluciones se suman a las ya dispuestas para los otros dos imputados: Gustavo Parnesari, el entonces Jefe del cuartel de Bomberos —condenado en julio del año pasado a 18 meses de prisión condicional— y M.N.L, quien también accedió a una SJP. Con este último fallo, la totalidad de las personas imputadas resolvió su situación procesal y se cerró el proceso.

Reparaciones económicas y reglas para los responsables del sabotaje

La SJP otorgada a L.A.M tiene un plazo de un año y contempla reglas como no cometer nuevos delitos, fijar domicilio, someterse a control judicial y abstenerse de consumir alcohol o drogas. Además, la defensa ofreció una reparación económica de 50 mil pesos que fue aceptada por la fiscalía, aunque rechazada por la querella.

En el caso de M.N.L, la probation también tiene una duración de un año y prevé el pago de 150 mil pesos a favor de los Bomberos Voluntarios de Chos Malal en tres cómodas cuotas.

Por su parte, Juan Coto, el abogado del EPEN, que actuó como querellante, adelantó que el organismo avanzará por la vía civil para reclamar los daños ocasionados por el sabotaje.

La jueza de garantías Bibiana Ojeda avaló la condena de Correa y las pautas de la SJP de L.A.M, mientras que en una audiencia previa el juez Lisandro Borgonovo había convalidado la condena de Parnesari y la probation de M.N.L.

Los sabotajes al EPEN que provocaron dos veces el apagón

La investigación estuvo supervisada por el fiscal jefe Fernando Fuentes y con la intervención del fiscal del caso Víctor Salgado, sobre los hechos ocurridos el 20 de febrero y el 5 de marzo de 2025 en la ciudad de Chos Malal y zonas aledañas.

El primer sabotaje tuvo lugar entre las 21:30 y las 22:40 en la zona de la calle Miguel de Güemes, entre Mitre y Plan Madres Solteras. Allí, Parnesari, Correa y L.A.M arrojaron una cadena de aproximadamente 13 metros de largo con un alternador en uno de sus extremos sobre una línea de 33 kV.

Automáticamente lograron cortar el suministro eléctrico en gran parte de la zona norte. Ese plan salió a la perfección en términos de que ninguno resultó heridos ya que se distribuyeron tareas para arrojar la cadena, sostener uno de sus extremos, vigilar el lugar y facilitar la huida. Como consecuencia, se interrumpió el servicio en El Alamito, Tricao Malal y en todo el departamento Minas.

Para concretar este hecho, contaron con la cooperación necesaria de M.N.L, quien proporcionó una pinza de corte industrial utilizada para preparar la cadena, según se expuso en la formulación de cargos.

El segundo sabotaje, el más extensivo, ocurrió momentos previos a las 22:40, sobre una línea de alta tensión de 132 kV ubicada camino a Aguada Chacaico, entre los postes 483 y 484. En esa oportunidad, Parnesari, Correa y L.A.M llegaron en distintos vehículos y arrojaron otra cadena, en este caso con una soga atada en uno de sus extremos, sobre una de las fases de la línea.

Como había remarcado la fiscalía, el uso de la soga les permitió resguardar su integridad física y concretar la acción que provocó un apagón total en el norte neuquino, cuyo restablecimiento demandó aproximadamente 18 horas.

Por estos hechos se les atribuyó el delito de daño calificado en concurso ideal con sabotaje de línea eléctrica. Con el cierre del proceso penal, la causa deja condenas condicionales, reparaciones económicas y un reclamo civil en puerta, pero sin que se haya esclarecido públicamente cuál fue el móvil detrás y por qué los Bomberos Voluntarios se ocuparon de cometer los apagones más importantes registrados en la región en los últimos años.

El repudio de Bomberos Voluntarios

La aceptación de responsabilidad por la acción criminal de sabotear al EPEN una institución tan importante por ser la garantía de la electricidad para toda la población contrastó totalmente con la premisa de Bomberos Voluntarios, que se destaca por su sacrificio diario para ayudar a la comunidad, apagando incendios y realizando rescates, principalmente en las rutas, de manera voluntaria.

Por este motivo, la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, que agrupa a 27 asociaciones civiles de la zona norte, sur y este, publicó un extenso comunicado de repudio firmado por el presidente Milton Canale y su vicepresidente, Lorenzo Lorente.

"Queremos dejar en claro que la Federación se encuentra en total disposición de la justicia, apoyando a fondo la investigación para que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas pertinentes. No toleraremos ninguna ilegalidad que empañe la honorable labor de nuestros profesionales", afirmó.

Milton Canale, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios.

Milton Canale conversó en profundidad con LMNeuquén sobre el impacto del caso en Bomberos desde sus más de 33 años de trayectoria al servicio de la comunidad de Plottier. "Te mata, te da impotencia, dolor porque por dos tipos se involucra a todos los bomberos de la provincia que se matan capacitando y todos los días están prestando el servicio, dejan a su familia de lado tanto para ir a un siniestro y por dos estúpidos, nosotros quedamos asociados y no somos todos", expresó.

Con la indignación a flor de piel, pudo asegurar que para él "fue un golpe bajo" que lo tomó por sorpresa: "no te lo esperás nunca y menos en una cosa así, un sabotaje". Además, Canale quien conoció personalmente a Parnisari quien se desempeñó como instructor de protocolo, sumó: "es un tipo joven, capacitado, ahora me entero de que también era dueño de un corralón" y refiriéndose al impacto negativo que tuvo en la salud al dejar hospitales sin electricidad, cuestionó: "qué clase de bomberos sos sino pensás en la gente".