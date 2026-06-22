La tarta de atún , un clásico de la mesa de los argentinos, puede prepararse fácilmente en apenas 20 minutos. Aquí te ofrecemos una receta que nunca falla.

La mejor tarta de atún en pocos minutos: cómo preparar la receta fácil que siempre te salva

La especialista Paulina Cocina reveló un pequeño gran secreto para preparar una exquisita tarta de atún : para que salga alta, esponjosa y consistente, hay que agregarle una papa rallada. Aquí te ofrecemos una receta fácil y que nunca falla para elaborar una tarta de atún en apenas 20 minutos.

Cabe resaltar que la tarta de atún -un clásico de la mesa de los argentinos- es una opción infalible a la hora de elaborar un plato nutritivo: se arma rápido, admite variaciones y se adapta tanto a un almuerzo liviano como a una cena completa.

Para elaborar una tarta de atún en apenas 20 minutos a través de una receta fácil y rica que nunca falla, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

La tarta de atún -un clásico de la mesa de los argentinos- es una opción infalible a la hora de elaborar un plato nutritivo.

2 cebollas.

Medio puerro.

Medio morrón rojo.

1 tomate perita.

1 lata de atún desmenuzado.

1 lata de lomitos de atún.

3 huevos.

200 gramos de queso crema.

100 gramos de aceitunas verdes o negras.

3 huevos duros.

2 tapas de tarta.

Sal, pimienta y pimentón dulce.

Es importante subrayar que el relleno de esta tarta de atún combina verduras salteadas, cremosidad y distintos tipos de atún, logrando una textura equilibrada y un sabor intenso sin complicaciones.

Guía paso a paso para una exquisita tarta de atún en apenas 20 minutos

La guía paso a paso para preparar esta exquisita tarta de atún:

Rehogar las cebollas en pluma junto con el puerro y el morrón picado en una sartén con un poco de aceite caliente.

Condimentar con sal y, cuando estén blandos, añadir el tomate perita cortado en cubos.

Cocinar unos minutos más hasta que las verduras queden tiernas y concentradas. Retirar del fuego y dejar enfriar.

Trasladar la preparación a un bol y sumar el atún desmenuzado y los lomitos. Agregar los huevos crudos, el queso crema y salpimentar a gusto.

desmenuzado y los lomitos. Agregar los huevos crudos, el queso crema y salpimentar a gusto. Incorporar las aceitunas en rodajas y los huevos duros picados.

Para el armado, una buena elección del recipiente mejora tanto la cocción como el resultado final.

Colocar una tapa de tarta en la fuente, volcar el relleno de manera uniforme y cubrir con la otra tapa. Sellar los bordes, pintar la superficie con huevo batido y pinchar ligeramente con un tenedor.

en la fuente, volcar el relleno de manera uniforme y cubrir con la otra tapa. Sellar los bordes, pintar la superficie con huevo batido y pinchar ligeramente con un tenedor. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante unos 20 minutos, hasta que la masa esté dorada.

Dejar reposar unos minutos antes de servir.

En su portal, Paulina Cocina añadió una pista acerca del secreto mencionado más arriba: “se hace de la siguiente manera: rallar la papa con el rallador fino y agregarla al sofrito. Removerla un minuto hasta integrar, no hace falta más”.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el atún presenta propiedades que lo convierten en un alimento altamente recomendable. Se caracteriza por ser un pescado graso, con aproximadamente un 12 % de grasa. Sin embargo, esta grasa es mayoritariamente saludable, ya que es rica en ácidos grasos omega-3. Estos lípidos esenciales desempeñan un papel clave en el organismo, contribuyendo al buen funcionamiento del sistema cardiovascular y ayudando a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.