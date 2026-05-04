Pastel de papa de Doña Petrona: la receta clásica argentina paso a paso
Un plato histórico de la cocina argentina. Cómo preparar el pastel de papa de Doña Petrona, con puré cremoso, carne bien condimentada y el sabor de siempre.
Hay platos que no necesitan presentación. El pastel de papa es uno de ellos. Contundente, casero y profundamente reconfortante, forma parte del ADN de la cocina argentina y aparece cada invierno en miles de mesas familiares.
Entre todas las versiones que circulan, hay una que quedó grabada en la memoria colectiva: la de Petrona Carrizo de Gandulfo, más conocida como Doña Petrona. Durante décadas fue la gran maestra de la cocina doméstica en Argentina. Desde sus libros y programas de televisión enseñó a cocinar a generaciones enteras, y muchas de sus recetas siguen vigentes hoy.
Su pastel de papa combina lo mejor de la cocina tradicional: un puré suave y cremoso que cubre un relleno de carne bien condimentado, con algunos detalles que marcan personalidad. Las aceitunas, las pasas de uva y una pizca de azúcar —un toque característico de su cocina— aportan contraste y profundidad de sabor.El resultado es un plato generoso y sabroso, ideal para compartir. Una receta que atraviesa el tiempo y demuestra que, muchas veces, los clásicos siguen siendo imbatibles.
Ingredientes
- 1,250 kg de papas
- 2 huevos
- 1 yema
- 70 g de manteca
- 1 cebolla mediana
- 500 g de carne picada de carnaza
- 1 tomate
- 1 morrón
- 1 cucharada de azúcar
- 100 g de pasas de uva sin semillas
- 12 aceitunas verdes descarozadas
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer el pastel de papa de Doña Petrona
1. Preparar el puré
Hervir las papas peladas en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. Escurrirlas y hacer un puré mientras aún están calientes.
2. Enriquecer el puré
Dejar entibiar el puré y sumar los huevos, la yema, una cucharada de manteca y el azúcar. Condimentar con sal y pimienta y mezclar bien.
3. Cocinar el relleno
En una sartén con manteca, rehogar la cebolla picada hasta que esté transparente. Agregar la carne picada y cocinar unos minutos.
4. Sumar los vegetales
Incorporar el morrón picado y el tomate pelado, sin semillas y cortado en cubos pequeños. Mezclar bien y dejar cocinar.
5. El toque final del relleno
Añadir las pasas de uva y las aceitunas verdes. Rectificar la sal y la pimienta.
6. Armar el pastel
En una fuente para horno enmantecada, colocar una capa de puré. Encima distribuir el relleno de carne y cubrir con el resto del puré.
7. Gratinar
Llevar a horno fuerte hasta que la superficie esté dorada y el pastel bien caliente.
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