Pastel de papa de Doña Petrona: la receta clásica argentina paso a paso

Un plato histórico de la cocina argentina. Cómo preparar el pastel de papa de Doña Petrona, con puré cremoso, carne bien condimentada y el sabor de siempre.

El pastel de papas, la receta de Doña Petrona

Hay platos que no necesitan presentación. El pastel de papa es uno de ellos. Contundente, casero y profundamente reconfortante, forma parte del ADN de la cocina argentina y aparece cada invierno en miles de mesas familiares.

Entre todas las versiones que circulan, hay una que quedó grabada en la memoria colectiva: la de Petrona Carrizo de Gandulfo, más conocida como Doña Petrona . Durante décadas fue la gran maestra de la cocina doméstica en Argentina. Desde sus libros y programas de televisión enseñó a cocinar a generaciones enteras, y muchas de sus recetas siguen vigentes hoy.

Su pastel de papa combina lo mejor de la cocina tradicional: un puré suave y cremoso que cubre un relleno de carne bien condimentado, con algunos detalles que marcan personalidad. Las aceitunas, las pasas de uva y una pizca de azúcar —un toque característico de su cocina— aportan contraste y profundidad de sabor.El resultado es un plato generoso y sabroso, ideal para compartir. Una receta que atraviesa el tiempo y demuestra que, muchas veces, los clásicos siguen siendo imbatibles.

dona petronaaa.jpeg La genial Doña Petrona y su receta de pastel de papa para compartir.

Ingredientes

1,250 kg de papas

2 huevos

1 yema

70 g de manteca

1 cebolla mediana

500 g de carne picada de carnaza

1 tomate

1 morrón

1 cucharada de azúcar

100 g de pasas de uva sin semillas

12 aceitunas verdes descarozadas

Sal y pimienta a gusto

pastel de papas generica

Cómo hacer el pastel de papa de Doña Petrona

1. Preparar el puré

Hervir las papas peladas en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. Escurrirlas y hacer un puré mientras aún están calientes.

2. Enriquecer el puré

Dejar entibiar el puré y sumar los huevos, la yema, una cucharada de manteca y el azúcar. Condimentar con sal y pimienta y mezclar bien.

3. Cocinar el relleno

En una sartén con manteca, rehogar la cebolla picada hasta que esté transparente. Agregar la carne picada y cocinar unos minutos.

4. Sumar los vegetales

Incorporar el morrón picado y el tomate pelado, sin semillas y cortado en cubos pequeños. Mezclar bien y dejar cocinar.

5. El toque final del relleno

Añadir las pasas de uva y las aceitunas verdes. Rectificar la sal y la pimienta.

6. Armar el pastel

En una fuente para horno enmantecada, colocar una capa de puré. Encima distribuir el relleno de carne y cubrir con el resto del puré.

7. Gratinar

Llevar a horno fuerte hasta que la superficie esté dorada y el pastel bien caliente.