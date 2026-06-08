Exquisito brownie sin harina: la otra versión de esta receta sin perder la textura y el sabor intenso
Esta receta de brownie, compartida por un famoso cocinero, prescinde de las harinas tradicionales, pero no resigna la textura y el sabor intenso.
Postre dulce y tentador, el brownie también puede estar al alcance de todos, incluyendo de aquellos que son intolerantes al gluten. Desde sus redes sociales, el famoso cocinero Coco Carreño compartió una receta alternativa que adapta esta preparación a quienes sufren celiaquía y quieren darse un gustito chocolatoso.
“Recetas de brownies, hay miles, pero como ésta ¡ninguna! Encima, sin gluten… ¿qué tul?”, escribió el chef en su cuenta de Instagram, donde destacó que esta preparación deja de lado las harinas tradicionales y utiliza almidón de maíz, sin perder la textura densa y el sabor intenso que caracteriza a este clásico y que se puede acompañar con helado.
La lista de ingredientes para hacer brownie sin gluten
La receta que sigue prescinde de harinas con gluten y recurre al almidón de maíz y al cacao amargo como base, acompañados de chocolate amargo y manteca para lograr la estructura y la jugosidad. Para la preparación, serán necesarios estos productos:
- 150 g chocolate amargo
- 60 g almidón de maíz
- 20 g cacao amargo
- 180 g manteca
- 180 g azúcar rubio
- 4 huevos
- 60 g de nueces
- 2 g sal fina
Paso a paso, cómo hacer brownies aptos para celíacos
- Fundir el chocolate y la manteca: cortar en cubos el chocolate amargo y colocarlo junto con la manteca en un recipiente apto para baño maría o resistente a microondas. Si se usa baño maría, mantener el fuego bajo y remover hasta obtener una mezcla lisa y brillante. Si se elige microondas, calentar en intervalos cortos de 20 segundos, removiendo entre cada uno para evitar que el chocolate se queme.
- Incorporar azúcar: retirar la mezcla del calor y agregar azúcar rubio. Revolver enérgicamente hasta integrar por completo y que el azúcar comience a humedecerse con las grasas calientes; esto ayuda a disolver parcialmente el azúcar y a crear la textura húmeda característica del brownie.
- Incorporar los huevos: añadir los huevos uno a uno, batiendo con una espátula o batidor manual después de cada incorporación. Integrar bien cada huevo antes de sumar el siguiente. Esto crea una emulsión estable que dará estructura sin necesidad de harinas con gluten. Evitar batir en exceso para no incorporar demasiada aireación; los brownies deben quedar densos, no esponjosos.
- Sumar los ingredientes secos: tamizar el cacao amargo y el almidón de maíz juntos y añadirlos a la mezcla en dos tandas, incorporando con movimientos envolventes y suaves. Tamizar evita la formación de grumos y asegura una dispersión uniforme del cacao, que aporta color y sabor. Añadir también la sal fina en este paso para realzar el sabor del chocolate.
- Agregar las nueces: picar las nueces en trozos medianos y mezclarlas en la masa con movimientos suaves. Reservar algunos pedazos para espolvorear arriba antes de hornear y dar una presentación atractiva, además de lograr un contraste crujiente.
- Verter en el molde y alisar la superficie: verter la masa en el molde preparado y alisar la superficie con una espátula. Golpear ligeramente el molde sobre la mesa para liberar burbujas grandes de aire y nivelar la mezcla.
- Hornear: llevar al horno precalentado a 160/170° y hornear hasta que los bordes estén firmes y el centro aún tenga una ligera tembladera; esto suele tomar unos 25 minutos, dependiendo del horno y del tamaño del molde. Un truco para controlar el punto es introducir un palillo en el centro: debe salir con algunas migas húmedas, no completamente limpio. El objetivo es un interior jugoso, no seco.
- Enfriado y corte: retirar del horno y dejar enfriar en el molde sobre una rejilla durante al menos 30 minutos. Una vez templado, usar el papel vegetal para desmoldar el bloque de brownie y dejar enfriar completamente antes de cortar.
- Conservación: estos brownies se pueden guardar en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 3-4 días, aunque refrigerados extenderá la vida útil hasta una semana.
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