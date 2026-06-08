El Comedor La Mañana Brownie Exquisito brownie sin harina: la otra versión de esta receta sin perder la textura y el sabor intenso

Exquisito brownie sin harina: la versión de esta receta sin perder la textura y el sabor intenso

Postre dulce y tentador, el brownie también puede estar al alcance de todos, incluyendo de aquellos que son intolerantes al gluten. Desde sus redes sociales, el famoso cocinero Coco Carreño compartió una receta alternativa que adapta esta preparación a quienes sufren celiaquía y quieren darse un gustito chocolatoso.

“Recetas de brownies, hay miles, pero como ésta ¡ninguna! Encima, sin gluten… ¿qué tul?”, escribió el chef en su cuenta de Instagram, donde destacó que esta preparación deja de lado las harinas tradicionales y utiliza almidón de maíz, sin perder la textura densa y el sabor intenso que caracteriza a este clásico y que se puede acompañar con helado.

La lista de ingredientes para hacer brownie sin gluten La receta que sigue prescinde de harinas con gluten y recurre al almidón de maíz y al cacao amargo como base, acompañados de chocolate amargo y manteca para lograr la estructura y la jugosidad. Para la preparación, serán necesarios estos productos: