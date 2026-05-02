Con todo, Franco: Colapinto largará octavo en el Gran Premio de Miami y sueña con los puntos

!El piloto argentino replicó el buen trabajo que hizo desde el comienzo del fin de semana en el circuito norteamericano.

Franco Colapinto le puso fin a una cuenta pendiente y marcó un gran logro con Alpine : se metió en Q3 y clasificó en la octava posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Miami .

El piloto argentino también superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly , quien clasificó en la décima posición. Para la escudería francesa fue una gran tarde, ya que ambos monoplazas están en condiciones de sumar puntos en el día de mañana, luego de las mejoras anunciadas para este fin de semana.

El oriundo de Pilar había salido a la pista con sed de revancha después de haber culminado en el décimo lugar en la sprint, tras una maravillosa QS. Allí, una extraordinaria largada quedó trunca por un toque con Max Verstappen que lo obligó a retroceder algunos casilleros. Si bien había partido en el top 8, perdió algo de terreno, su colega francés lo superó y Isack Hadjar hizo lo propio sobre el cierre , por lo que no pudo sumar puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050674650179338443&partner=&hide_thread=false En la previa de la Q2 hay locura argentina en las tribunas y claro, para alegría de Colapinto... ¡¡SIEMPRE HAY UN HINCHA DE BOCA!!



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Qué pasó en la qualy y cómo le fue a Franco Colapinto

Horas después, la realidad fue muy distinta: atravesó la Q1 sin grandes dificultades, pero bajo condiciones muy duras en cuanto a lo climático. Las temperaturas marcaban 52 grados en pista y 34 de ambiente en la siempre exigente Miami, pero el corredor bonaerense no mostró complicaciones. Fue uno de los últimos en largar, con gomas lisas usadas -de siete vueltas-, al igual que casi todos salvo por la excepción de Nico Hulkenberg.

En su intento por entrar a Q2, dejó entrever que es uno de los pilotos más arriesgados del Gran Circo: puso toda la carne al asador, entró décimo con cierto margen y se mantuvo en ese lugar. Checo Pérez la pasó mal y quedó out; mientras que Gabriel Bortoleto, el otro sudamericano en competencia, ni siquiera pudo terminar y debieron asistirlo debido a que su monoplaza quedó en llamas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050680122647204073&partner=&hide_thread=false "WOO"... ¡¡ESPECTACULAR EL FESTEJO DE COLAPINTO, LUEGO DE QUE LE CONFIRMEN VÍA RADIO QUE CLASIFICÓ A LA Q3!!



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Ya para la segunda instancia, Colapinto ratificó su rendimiento y se metió 9°, por encima de Gasly (10°), quien siguió de milagro y cumplió el objetivo. El cierre fue de la mano de un gran susto: cuando en Q3 Franco estaba octavo, su Alpine no respondió en la salida a boxes y hubo momentos de desesperación. De repente, empezó a tocar botones mientras sus rivales buscaban un mejor crono y su coche reaccionó, aunque no hizo falta padecer.

El curioso antecedente que llena de ilusión a Franco Colapinto

La expectativa es total pensando en el primero de los Grandes Premios que se corren en Estados Unidos en el año, que al mismo tiempo corta un parate de cuatro semanas a raíz de las suspensiones de las carreras en Medio Oriente por el conflicto bélico. Ocurre que las perspectivas indican que habrá pronóstico de lluvia, con posible suspensión, y la historia lo beneficia: nunca ganó alguien que largó desde la primera fila en el circuito. Con la fuerza de todo un país, el ex Williams irá por la épica. ¿Y si se da?