Atención Franco Colapinto: por las lluvias, cambió el horario del Gran Premio de Miami

El Gran Premio de Miami sufrió una modificación de último momento en su cronograma oficial debido a las condiciones climáticas adversas que se esperan en la zona. La organización del evento decidió adelantar el horario de inicio para evitar las fuertes tormentas eléctricas pronosticadas para la tarde del domingo. La medida busca garantizar que la competencia pueda desarrollarse con normalidad y sin las interrupciones que suelen provocar las precipitaciones intensas, ante la expectativa por la presencia de Franco Colapinto .

La determinación fue producto de una reunión de urgencia entre las autoridades de la FIA, la Fórmula 1 y los promotores locales de la carrera. El objetivo primordial es resguardar la integridad física de los protagonistas y del público presente en el Hard Rock Stadium ante el avance de un frente inestable. Tras analizar los radares meteorológicos, se tomó la decisión de adelantar el inicio de la carrera del domingo a las 13 hora local -14 de la Argentina- .

Para los fanáticos argentinos que siguen de cerca el desempeño del oriundo de Pilar, la largada será finalmente tres horas antes de lo previsto. El cambio de horario obliga a los equipos a reestructurar rápidamente sus planes de logística y las estrategias de neumáticos para afrontar el asfalto mojado. Los organizadores explicaron que esta decisión se tomó para garantizar la menor interrupción posible de la carrera ante el clima cambiante.

El comunicado emitido por la Federación Internacional del Automóvil fue contundente respecto a los motivos que forzaron esta reprogramación horaria en la cita estadounidense. La prioridad absoluta de los directivos es asegurar la mayor ventana posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones de luz y pista. En el documento oficial se remarcó que el cambio se hizo priorizando la seguridad de los pilotos, aficionados, equipos y personal.

La gran clasificación de Franco Colapinto en Miami

Franco Colapinto completó una jornada histórica en el Gran Premio de Miami al asegurar la octava posición en la parrilla de salida. El piloto argentino demostró una adaptación inmediata a las exigencias del trazado estadounidense, logrando una de sus mejores actuaciones desde su debut en la máxima categoría. Tras una sesión de clasificación extremadamente ajustada, el joven de Pilar se mostró exultante por haber recuperado el protagonismo perdido en competencias anteriores.

Franco Colapinto explicó las claves de su extraordinaria actuación

La clave del éxito en esta oportunidad residió en la mejora sustancial del comportamiento de su monoplaza, el cual le permitió atacar las curvas con mayor decisión. El representante de Alpine destacó que, tras varios fines de semana con dificultades técnicas, finalmente pudo extraer el potencial necesario para pelear en la parte alta. Con respecto a la conexión alcanzada con su unidad de potencia y el chasis, manifestó: "Por fin el auto me acompañó después de varias carreras".

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Franco Colapinto aseguró que se sintió "como empujando, yendo un poco más al límite" y sostuvo: "Es un gran día".https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/2fTilP945f — Corta (@somoscorta) May 2, 2026

El proceso de aprendizaje del argentino en circuitos nuevos sigue asombrando a los especialistas del paddock de la Fórmula 1 por su velocidad y precisión. A pesar de la presión que implica clasificar en una pista urbana tan técnica como la de Florida, el argentino mantuvo la concentración en cada intento de vuelta. Al analizar su progresión desde las prácticas libres hasta la sesión definitiva de clasificación, el argentino sostuvo con mucha calma: "Ayer hice un gran trabajo en una pista que no conocía".

Una vez que logró familiarizarse con los puntos de frenada y las zonas de mayor tracción, el piloto de Alpine comenzó a reducir los márgenes de error de manera notable. La confianza, por supuesto, le permitió buscar el tiempo necesario para superar los cortes eliminatorios y meterse de lleno en la pelea por los diez primeros puestos: "Empecé a empujar un pelín más, a encontrar otras cosas".

La sesión no estuvo exenta de riesgos, ya que el trazado de Miami suele castigar severamente cualquier exceso de velocidad cerca de los muros de concreto. Sin embargo, el corredor bonaerense supo administrar el equilibrio entre la agresividad necesaria y la seguridad del vehículo para no comprometer el resultado final del equipo francés. Al describir las sensaciones que experimentó al transitar los sectores más rápidos del circuito, relató con sinceridad: "Me sentí cómodo con el auto, empujando, yendo al límite".