Fiesta Nacional del Chef Patagónico: los platos más elegidos por el público

El público batió récords en esta dición aniversario. Desde Villa Pehuenia - Moquehue, contaron cuáles son las opciones que más les gustaron.

En una jornada a pleno sol y con nueve grados de temperatura, el segundo día de la vigésima edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico congregó a una verdadera multitud. Los vecinos de la zona y turistas de distintas latitudes se dieron cita en el SAF de Villa Pehuenia para disfrutar de platos típicos de la zona y las recetas más innovadoras de los chefs patagónicos.

Los micrófonos de LM Neuquén salieron a recorrer el predio ferial para saber cuáles eran los platos más elegidos por los visitantes. Las propuestas incluyen ingredientes autóctonos como trucha, chivo, cordero y piñón, con precios que van de los 3 mil a los 23 mil pesos, y que permiten probar más de una receta a modo de degustación.

“La trucha es la comida top de acá“, dijo una mujer de General Roca, que visita el evento todos los años y siempre prefiere degustar los platos con pescado. Otro visitante de Zapala, que viajó por primera vez para recorrer los stands en el día, aseguró que el pastel de trucha era la opción más recomendada.

Coincidió una turista de Bolívar, provincia de Buenos Aires, quien eligió la versión de pastel que incluía trucha y calabaza.

Para los fanáticos del pescado, la trucha llega en recetas innovadoras: las adolescentes de Villa Pehuenia, que visitaron la fiesta como un plan entre amigas, se deleitaron con una propuesta de sushi de trucha. Esta carne se usa también para salteados, croquetas, tacos y rellenos de pastas.

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Los que buscaron opciones más contundentes se inclinaron por las carnes: el goulash o la cazuela de ciervo fueron las opciones más elegidas. Para las bajas temperaturas, como las que se vivieron durante la primera jornada de esta edición, los estofados calientes eran la opción más tentadora. Incluían chorizos de ciervo a la pomarola y también carnes salteadas con hongos de pino.

“Lo que más me gustó fue el goulash de ciervo“, dijo un joven de San Martín de los Andes, que probó el plato en su primera visita a la Fiesta Nacional del Chef Patagónico.

“Como tienen precios accesibles, estamos probando un poco de todo“, aseguró una visitante de General Roca, que había llegado junto a toda su familia para una edición más de una fiesta que ya forma parte de su calendario turístico. Las empanadas y el chivo asado formaron parte de sus opciones.

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Para una vecina de Las Lajas, que eligó hacer una visita de pocas horas el sábado, las empanadas son la opción preferida de cada año, por lo que probó las versiones de esta edición.

Desde la región de la Araucanía, un turista chileno aseguró que visita la fiesta año tras año y destacó no sólo la buena calidad de las carnes que se consiguen en el territorio neuquino sino la gran atención que brindan desde Villa Pehuenia - Moquehue como anfitriones de la fiesta.

Aunque ya ha probado muchos platos que se ofrecen en el evento, consideró que tiene un favorito indiscutido: “El asado de chivo es lo que elijo siempre“, aseguró.

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Los precios para comer en la Fiesta Nacional del Chef Patagónico

Con empanadas desde 3 mil pesos y asado de chivo que se consigue por 23 mil, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico ofrece una amplia gama de ofertas para degustar comidas gourmet con sello neuquino.

La cazuela de cordero se consigue a 18.000 pesos la porción, mientras que el lomo a la cacerola con hongos de pino se vende por 22.000 pesos. El locro campero, uno de los platos elegidos en esta fecha, fue una de las estrellas del evento, con un valor de 16.000 pesos la porción.

Entre las propuestas más novedosas se contaba el sushi de trucha, a un valor de 14.000 pesos. Por ese mismo valor se ofrecen distintos tipos de pastas, con sorrentinos de hongos y masa de harina de piñón entre las propuestas más identitarias.

Para los amantes de la comida rápida se consiguen pizzas desde 15.000 pesos, así como panchos, taco-pizzas y hasta choripanes con chorizos de ciervo, todas versiones más gourmet de los platos más tradicionales.

Por 15.000 pesos también se consigue croquetas de papa rellenas de trucha y arancini de cordero con queso azul. Ese mismo valor tienen los crepes braseados al Malbec.