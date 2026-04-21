La gráfica más antigua de Neuquén cumplió 58 años y fue reconocida

Un conocido comercio neuquino celebró sus 58 años de vida y recibió una mención del municipio capitalino. “La Gráfica” una de las empresas emblemáticas de Neuquén, celebró un nuevo aniversario de su trayectoria con un reconocimiento como "comercio histórico" que puso en valor tanto su permanencia como aporte al desarrollo local.

La j efa de Gabinete, María Pasqualini, destacó la importancia de este tipo de empresas en la economía local. “Llevamos más de 60 comercios y empresas reconocidas en la ciudad, y en este caso una gráfica con 58 años de historia que acompañó la mitad de la vida de Neuquén”, señaló.

Además, remarcó que se trata de una firma que ha sabido sostenerse en el tiempo: “Es una empresa instalada, con un fuerte arraigo, por la que pasaron muchísimas familias a lo largo de los años”.

En la misma línea, puso el acento en el presente y el futuro de la firma. “Hoy vemos que siguen apostando al crecimiento, incorporando maquinaria nueva y tecnología de punta. Eso habla de una empresa que no solo tiene historia, sino también proyección, que sigue apostando a esta ciudad”, agregó, al tiempo que subrayó el valor de reconocer a quienes invierten y generan trabajo en Neuquén.

El dueño de “La Gráfica” es Jorge Sobisch, exgobernador de la provincia de Neuquén y también intendente de la ciudad en varias oportunidades. “Lo primero que uno siente es que pasaron los años. Y la vida te da la oportunidad de disfrutar estas cosas”, expresó.

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Sobisch recordó su oficio de tipógrafo

A sus 83 años, rodeado de su familia y de trabajadores que lo acompañaron durante décadas, definió a la empresa como un espacio que trascendió lo laboral: “Estamos cargados de hijos, de nietos y de mucha gente que compartió con nosotros todos estos años”.

Sobisch recordó los inicios junto a su hermano, cuando el oficio de tipógrafo era completamente artesanal. “Empezamos parando letras. Yo soy tipógrafo de oficio, aunque después la actividad política hizo que ese oficio se desdibujara”, contó.

Sin embargo, destacó que la empresa fue clave para su desarrollo personal y social: “Nos permitió tener un lugar en la sociedad neuquina, sentirnos útiles y ser parte del crecimiento de la ciudad”.

También evocó un momento determinante de su infancia, cuando tras la separación de sus padres fue enviado junto a su hermano a estudiar a Bahía Blanca. Allí, un sacerdote, el reconocido cura Rondini, les enseñó el oficio que marcaría su destino. “Siempre hay alguien que en la vida te señala y te cambia el rumbo. En nuestro caso fue quien nos dio una herramienta para trabajar y salir adelante”, aseguró.

"La Gráfica" fue creciendo y mudándose hasta su actual ubicación en Juan de Justo, donde funciona desde hace más de una década. Pero más allá de los cambios, Sobisch resaltó: “Los trabajadores han sido nuestra familia. Compartimos sus vidas y ellos las nuestras. Eso es lo más importante”.

Pasqualini retomó el valor simbólico del aniversario y su impacto en la comunidad. “Cada empresa que llega a esta instancia demuestra que apostó a Neuquén y que fue parte de su desarrollo. Por eso es importante reconocerlas”, afirmó. Y concluyó: “Estos 58 años no solo hablan de una historia, sino también de un futuro, de una empresa que sigue creciendo junto a la ciudad”