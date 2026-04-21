Ascacibar, picante tras el superclásico: "Me encantaría otro partido contra River"

El volante de Boca palpitó un posible cruce ante el Millonario, que se daría en los playoffs del Torneo Apertura.

El superclásico en el que Boca venció a River todavía sigue dando para hablar, y en este caso, fue Santiago Ascacibar el que tomó la posta y fue picante con la vereda de enfrente. El volante, flamante refuerzo del Xeneize, palpitó un posible cruce contra el Millonario en los playoffs del Torneo Apertura .

"Me encantaría otro partido contra River" fue la declaración del ex Estudiantes de La Plata, que participó en su primer superclásico y fue clave con su despliegue para la victoria por 1-0.

Luego de la victoria por 1-0 de Boca en el Monumental , el Millonario podría tener una revancha en poco tiempo: actualmente, en el cuadro de playoffs (conformado a falta de dos fechas), ambos equipos podrían enfrentarse en los cuartos de final del Torneo Apertura.

Ascacibar, teniendo claro esto y tras ser consultado en una entrevista con Radio La Red por un nuevo superclásico, fue tajante: "Es algo muy hipotético porque todavía falta definir. Pero obviamente que me encantaría tener otro partido contra River sea en la instancia que toque".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/2046624814442385487?s=20&partner=&hide_thread=false SANTIAGO ASCACÍBAR PALPITÓ UN POSIBLE CRUCE CON RIVER EN LOS PLAYOFFS



En el aire de #López910, el volante de Boca Juniors declaró sobre un hipotético superclásico en instancia de eliminación directa en el Torneo Apertura. pic.twitter.com/XbUlSceeM6 — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) April 21, 2026

Con respecto al partido del domingo pasado, el volante destacó: "Jugar un superclásico y ganarlo de esta manera te llena de felicidad personal y para la gente que le haces la semana divina", y agregó una pequeña chicana "Como dijo Carlitos: todo está en orden".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/2046618681669513388?s=20&partner=&hide_thread=false SANTIAGO ASCACÍBAR: "FUE UNA ALEGRÍA ENORME GANAR EL SUPERCLÁSICO, COMO DIJO CARLITOS: TODO ESTÁ EN ORDEN"



El mediocampista de Boca Juniors dialogó con @gustavohlopez y equipo en #López910 tras la victoria del "Xeneize" en el Superclásico contra River. pic.twitter.com/kynezqCEat — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) April 21, 2026

Saliendo un poco del contexto del partido contra River, Ascacibar abrió su corazón para expresar su fanatismo por el Xeneize: "De chico soy fanático enfermo de Boca. Después, bueno, obviamente me tocó ir para el lado de Estudiantes, entonces haces tu carrera ahí y terminas amando al club".

Además, el Ruso agregó: "Verlo a Raúl (Cascini), al Chicho Serna… es como que Boca era algo hermoso, lo más grande. Siempre soñé con tener esta posibilidad y la estoy disfrutando".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2046681742879117663?s=20&partner=&hide_thread=false “DE CHICO SOY FANÁTICO ENFERMO DE BOCA”



Santiago Ascacibar sobre su fanatismo por Boca Juniors:



“De chico soy fanático enfermo de Boca. Después, bueno, obviamente me tocó ir para el lado de Estudiantes, entonces hacés tu carrera ahí y terminás amando al club.



Verlo a… pic.twitter.com/8TFUmJYXNE — dataref (@dataref_ar) April 21, 2026

Ander Herrera palpitó los próximos partidos de Boca

Ander Herrera tuvo un festejo eufórico en el Monumental, tras consumarse la victoria del Xeneize en el superclásico, y contó su felicidad: "Es una semana especial, están siendo unos días muy bonitos porque ganar un Superclásico tiene mucha importancia, mucha repercusión. Hacemos felices a mucha gente y nos hacemos felices a nosotros mismos".

Pero, a pesar de sus palabras, el español fue tajante sobre lo importante que son los partidos que deberá afrontar Boca: "Pero esto es rápido. Esto pasa enseguida. Todavía no tenemos ni asegurada la clasificación para los playoffs. Ahora tenemos dos salidas complicadas como son la de Defensa y Justicia y Central Córdoba en el campeonato, más la de Cruzeiro en Libertadores".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2046605321632714980?s=20&partner=&hide_thread=false “Es una semana especial, están siendo unos días muy bonitos porque ganar un Superclásico tiene mucha importancia, mucha repercusión. Hacemos felices a mucha gente y nos hacemos felices a nosotros mismos.



Pero esto es rápido. Esto pasa enseguida. Todavía no tenemos ni asegurada… pic.twitter.com/6wFPgnBtwB — JS (@juegosimple__) April 21, 2026

En la misma entrevista con TNT Sports, el vasco reflexionó sobre el fútbol moderno: "Lo que pido es que siempre se respete al hincha, porque el fútbol me parece que es del hincha. Muchas veces veo el precio de las entradas, no solo en el fútbol sudamericano, sino en el fútbol mundial, y a veces parece que nos alejamos mucho de la raíz del fútbol, que es el hincha. Sin hinchas no hay fútbol".