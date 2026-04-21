Santiago, el neuquino que representa a la provincia con el apoyo de la Peque Pareto

El joven taekwondista es uno de los seis representantes neuquinos en los Juegos Suramericanos en Panamá.

Santiago Corso es uno de los neuquinos que representa al país en los Juegos Suramericanos de Panamá . El joven taekwondista compitió este martes y sumó experiencia, tanto en la rama individual como en la parte mixta de su disciplina junto a su colega Martina Barroso.

Con una buena actuación, Santiago superó en el primer combate a Cristobal Romo de Chile, mientras que después fue derrotado por Marcelo Rodríguez, de Perú.

"Fui uno de los primeros en arrancar contra Chile en octavos. Arranqué nervioso y la primera pasada la perdí por poco. En la segunda me concentré, di lo mejor de mi y gané por promedio. En cuartos hice la mejor performance que he hecho en toda mi vida y aún así no alcanzó", dijo el pibe neuquino a Sergio Dovio.

santiago corso taekwondo panamá- fotos sergio dovio (4) Fotos: Sergio Dovio

Corso fue autocrítico y no se quejó de la decisión de los jueces: "No creo que hayan sido injustos los jueces. Si hubiese entrenador más, capaz que llegaba. Es la primera vez que compito a nivel internacional".

Para Santiago, como para el resto de los deportistas, la experiencia en Panamá no tiene precio. "Está muy lindo el lugar, la verdad que los Juegos son tremendos. La ropa que nos dieron, la comida, el lugar", agregó.

Luego, junto a Martina Barroso, cayeron frente a una dupla chilena por escaso margen en la dupla mixta.

Sin dudas, este será un paso importante para el neuquino, que volverá a transitar su día a día en el Taekwondo Gym Plottier con su entrenador Matías Diez en la búsqueda de seguir avanzando en su carrera.

santiago corso taekwondo panamá- fotos sergio dovio (3) Fotos: Sergio Dovio

El acompañamiento de la Peque Pareto

Paula Pareto llegó Panamá en su rol de presidenta de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino (COA). Está acompañando a los deportistas en los Juegos y le dio sus palabras de aliento a Santiago y a su compañera después de quedar eliminados.

También se sacaron una foto con todo el equipo presente. "Argentina tiene una delegación muy fuerte, con chicos que están en formación y van a seguir su crecimiento. En el deporte argentino se está visualizando un proceso que hubo que esperar pero que hoy está dando sus frutos, porque se trabajó desde las bases", afirmó la Peque.

santiago corso-peque pareto taekwondo panamá- fotos sergio dovio (3) Fotos: Sergio Dovio

Francesco Cappi fue el mejor argentino en Badminton

Luego de ganar sus partidos del lunes, el neuquino Cappi cayó ante el colombiano en cuartos de final. Jerónimo Giraldo era uno de los favoritos y lo demostró este martes en esa instancia.

Igualmente, Francesco fue el mejor argentino de la disciplina en Panamá.

Después, la dupla neuquina de Cappi y Máximo Rettig no pudo superar los cuartos en el dobles masculino, donde cayeron ante Venezuela. Rettig también jugó el dobles mixto con Milena Oliva y perdieron en la misma instancia.