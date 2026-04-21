Dolor en el Gobierno provincial: murió José Cuiñas, referente del combate de incendios en Neuquén

Tenía 55 años y una extensa trayectoria en el Sistema Provincial de Manejo del Fuego. La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos expresó su dolor.

El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos , expresó su dolor por la muerte de José Onofre Cuiñas, alias "el zorro", referente del combate de incendios en Neuquén.

El brigadista murió este lunes por la noche a los 55 años y durante este martes se lleva adelante el velorio en la iglesia del "Buen Samaritano" de Aluminé.

Desde el área de gobierno dieron a conocer que Cuiñas inició su labor en 1996 como combatiente de incendios forestales en Aluminé, en el Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Con el paso de los años, se desempeñó como jefe de cuadrilla, jefe de brigada, coordinador de la Regional Zona Sur y, finalmente, como director operativo.

"Fue además un destacado capacitador e instructor, formando a nuevas generaciones con compromiso y vocación de servicio. Su trayectoria, compromiso y calidad humana dejan una huella imborrable en la comunidad neuquina", destacaron.

"Todos los integrantes de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, especialmente sus compañeros del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, junto a la Dra. Luciana Ortiz Luna, lo despiden con profundo respeto", sumaron.

Desde la brigada de incendios forestales de Aluminé también expresaron su dolor. "Hoy nos toca despedir a un gran colega, pero sobre todo, a un gran amigo: José Cuiñas. Su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones, pero nos quedamos con los mejores recuerdos de su trabajo y su calidez. Acompañamos a su familia en su dolor y les enviamos toda nuestra fuerza y apoyo. Siempre estarás en nuestra memoria".