Incendio devastador en Nueva Esperanza: el fuego arrasó con cinco casillas y una familia perdió todo

Ocurrió este lunes por la tarde. "No pudimos hacer nada y en cuestión de minutos se incendió todo”, aseguró un vecino afectado, quien denunció que el hecho fue intencional.

Una escena de desesperación y pérdidas totales se vivió en la zona rural de Colonia Nueva Esperanza , donde un incendio de grandes dimensiones consumió varias viviendas precarias y dejó a una familia sin absolutamente nada. El hecho, que todavía es materia de investigación , generó conmoción entre los vecinos y abrió múltiples interrogantes sobre su origen.

El episodio ocurrió el lunes entre las 18 y las 19, en inmediaciones de las calles El Arroz y Yerba Mate, en un sector de loteos donde predominan construcciones de madera. Según relató Alberto Martínez, vecino del lote 34, el incendio comenzó cuando regresaba de trabajar y advirtió que una casilla lindera, que había sido ocupada recientemente, estaba en llamas.

De acuerdo a su testimonio, en ese lugar se había instalado hacía aproximadamente un mes una pareja joven junto a una niña de unos seis años. Esa tarde, la P olicía se presentó para desalojarlos, pero la situación se tornó violenta. “No quisieron irse y prendieron fuego la casilla. El fuego empezó adentro y después se extendió hacia mi casa”, aseguró el vecino en diálogo con LU5 .

Martínez contó que intentó intervenir para evitar que las llamas avanzaran, pero no pudo hacerlo. “Cuando quise apagar el fuego, nos tiraban piedras para que no nos acerquemos. No pudimos hacer nada y en cuestión de minutos se incendió todo”, explicó. Las llamas se propagaron rápidamente debido a los materiales inflamables de las construcciones.

Incendio de casilla en Nueva Esperanza 1

El resultado fue devastador: cinco casillas quedaron completamente destruidas. Cuatro eran de madera y una quinta tenía parte de material, pero tampoco resistió la intensidad del fuego. En el caso de Martínez, perdió la totalidad de sus pertenencias. “Teníamos dos casas dentro del terreno. Se quemó todo, no quedó nada. Salimos con lo puesto”, relató.

La familia está compuesta por él, su pareja y dos niñas, quienes debieron pasar la noche en la casa de un familiar tras el incendio. Entre lo perdido, mencionó electrodomésticos, ropa, muebles y elementos básicos para la vida cotidiana. “Había puesto un aire acondicionado nuevo este verano, también se perdió”, lamentó.

Ante esta situación, el vecino pidió colaboración urgente, especialmente ropa y calzado para sus hijas. Indicó que necesitan talles 24 y 35 de zapatillas y dejó un número de contacto para quienes puedan brindar ayuda: 2996-092685.

Mientras tanto, la pareja señalada como responsable del incendio se dio a la fuga y, según indicó Martínez, no fue detenida. “Se escaparon y ahora están prófugos”, afirmó.

Incendio devastador en Nueva Esperanza: una familia perdió todo y piden ayuda tras un violento episodio

Qué dijo la Policía sobre lo ocurrido

Por su parte, desde la Policía confirmaron la intervención en el lugar y brindaron detalles del operativo. El comisario Martín Corzo explicó que el alerta fue recibido alrededor de las 19:20, lo que motivó el despliegue de personal desde el cuartel de Villa Hipódromo hacia el sector afectado.

El jefe policial precisó que el incendio fue de gran magnitud y afectó a cinco estructuras, todas con daños totales. Además, informó que cuatro personas debieron ser asistidas por inhalación de humo por personal del SIEN, aunque no se registraron víctimas fatales.

“Fue un incendio con mucha carga térmica, lo que facilitó su rápida propagación, especialmente por tratarse de construcciones de madera”, detalló Corso en declaraciones radiales. También indicó que trabajaron en conjunto dotaciones de bomberos de Villa Hipódromo y Gregorio Álvarez, logrando evitar que el fuego se extendiera a otros sectores.

Respecto al origen del siniestro, el comisario señaló que aún no hay conclusiones definitivas. Las pericias se realizan con luz diurna y están a cargo del área de Siniestros de Bomberos, en conjunto con la Justicia, que ya tomó intervención en el caso.

Otro de los aspectos que se investigan es la posible existencia de conexiones eléctricas irregulares en el lugar, una situación frecuente en este tipo de asentamientos y que podría haber influido en el desarrollo del incendio.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la familia afectada intenta reorganizarse tras haber perdido todo