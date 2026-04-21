Proponen colocar cámaras de seguridad en las escuelas: dónde se instalarían y qué dice el proyecto

El proyecto fue presentado por dos diputadas de Neuquén. Ahora será debatido en la Legislatura.

El contexto de violencia y recientes amenazas en las escuelas de la región impulsó a dos diputadas de la provincia de Neuquén a presentar un proyecto de ley que busca frenar y prevenir esta situación.

La iniciativa es impulsada por las diputadas Gisselle Stillger, de Arriba Neuquén, y Mercedes Tulián, de Nuevo Compromiso Neuquino en la Legislatura provincial. La misma propone instalar cámaras de seguridad en todas las escuelas .

En las últimas semanas, distintos episodios encendieron las alarmas en la comunidad educativa. Peleas entre estudiantes, amenazas y situaciones de acoso generaron preocupación y aceleraron la presentación de la iniciativa.

“Lo que pasó en estos días fue la gota que rebalsó el vaso y decidimos avanzar con el proyecto”, afirmó Stillger. “Lo que pasó en estos días fue la gota que rebalsó el vaso y decidimos avanzar con el proyecto”, afirmó Stillger.

La diputada aclaró que la propuesta se viene trabajando desde hace tiempo. “Empezamos viendo hechos de vandalismo en las escuelas, roturas de calefactores y calderas, y pensábamos que con cámaras muchas situaciones no ocurrirían”, explicó.

camaras de seguridad en escuelas de neuquén 2

Cómo funcionarían las cámaras en las escuelas

El proyecto impulsado por las dos legisladoras provinciales plantea una implementación progresiva de los dispositivos. En primer lugar, comenzar por espacios comunes como patios, pasillos e ingresos, donde se registran la mayoría de los conflictos.

“Arranquemos por los espacios compartidos y después demos la discusión para avanzar en otros sectores, como los niveles iniciales”, explicó Stillger. “Arranquemos por los espacios compartidos y después demos la discusión para avanzar en otros sectores, como los niveles iniciales”, explicó Stillger.

Además, la funcionaria remarcó el carácter preventivo del sistema. “Con cámaras, muchas situaciones no escalarían porque podríamos identificar rápidamente a los agresores”.

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Uno de los argumentos centrales es que la mayoría de las escuelas privadas en la provincia de Neuquén ya cuentan con cámaras de seguridad. “El 100% de las escuelas privadas ya tienen este sistema desde hace tiempo. La idea es que se extienda a todas las instituciones de la provincia”, sostuvo la diputada.

Qué lugares no tendrían cámaras dentro de los establecimientos

El proyecto también establece límites claros para resguardar la intimidad. No se podrán instalar cámaras en baños ni en espacios sensibles. Además, el uso de las imágenes estará regulado.

“No vamos a afectar la privacidad. Ya existen leyes que regulan estos sistemas y se van a respetar”, aseguró Stillger. “No vamos a afectar la privacidad. Ya existen leyes que regulan estos sistemas y se van a respetar”, aseguró Stillger.

En ese sentido, indicó que las grabaciones estarán bajo control institucional: “Las imágenes deben estar a disposición de los directivos, siempre resguardando la identidad de los estudiantes”.

mercedes tulian

El proyecto, que ya ingresó a la Legislatura, abre el debate sobre el uso de tecnología en las escuelas. “Esto no es control, es prevención. Queremos llevar tranquilidad a padres, docentes y alumnos”, concluyó Stillger.

Ahora se espera que la iniciativa comience a ser analizada en comisiones en las próximas semanas.