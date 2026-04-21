Un ex Manchester United destrozó a Garnacho: "Lo mejor que hizo el club fue venderlo"

El actual delantero del Chelsea, que no pasa por un buen momento futbolístico, no tuvo una salida prolija de los Diablos Rojos.

Alejandro Garnacho no pasa un buen momento en su carrera. Actualmente en el Chelsea , el futbolista que parecía la gran promesa de Argentina, se fue diluyendo poco a poco hasta quedar fuera del radar. Nicky Butt, ex jugador del Manchester United , lo destrozó por considerar que tenía un ego muy alto.

El británico, que era el director de las inferiores cuando el United fichó al argentino, lo criticó por su "alta opinión de si mismo" y dijo que el club hizo bien en venderlo.

" Firmó a los 16 años . Yo era el director de las Inferiores en aquel momento y él fichó en una operación en la que también ficharon a Álvaro Fernández. Siempre fue un poco distante, tenía una opinión muy alta de sí mismo" declaró el ex futbolista en el podcast The Good, The Bad and the Football.

"Lo mejor que hizo el club fue venderlo. Dejando de lado su habilidad, y de todas formas no creo que sea tan bueno, su actitud me pareció una vergüenza", continuó Butt, haciendo referencia a la venta del argentino al Chelsea en 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2046610607072248122?s=20&partner=&hide_thread=false Nicky Butt, exjugador del Manchester United, DURÍSIMO contra Alejandro Garnacho:



"Yo era el director de la cantera del United en aquel momento, le conocí bien. Garnacho siempre fue un poco DISTANTE y tenía una opinión muy alta de sí mismo.



Pensaba que tenía algo… pic.twitter.com/RHW9jZmr73 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 21, 2026

Sobre su salida del Manchester United, destacó que el delantero lo hizo en una actitud reprochable: "Cuando se marchó le faltó completamente el respeto a sus compañeros y al club"

Además, comprendió que hubo un fallo del entorno cuando explotó su fama por su ascenso al primer equipo: "Alguien en ese momento debería haberle puesto freno. Y puede que lo hayan hecho, pero él los ignoró".

El presente de Garnacho, que podría dejar el Chelsea

El Chelsea pagó por Garnacho más de 40 millones de libras a mediados de 2025, y el delantero disputó hasta el momento 38 partidos, con ocho goles y cuatro asistencias.

La noticia que sacudió en los últimos días es que el conjunto que también tiene en sus filas a Enzo Fernández, estaría dispuesto a desprenderse del ex Manchester United en la ventana de junio, y escucharía ofertas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2046205210805055867?s=20&partner=&hide_thread=false Chelsea está dispuesto a VENDER a ALEJANDRO GARNACHO en el próximo mercado.



Suma 8 goles en 39 partidos, cuatro de ellos en copas locales y vs Cardiff, Wrexham y Port Vale, rivales de categorías menores.



Recordemos que llegó hace SOLO OCHO MESES y lo pagaron ¡€46M!… pic.twitter.com/LE3yivd3cP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 20, 2026

Con respecto a la selección Argentina, Garnacho también perdió mucho terreno para ser parte de los convocados al Mundial 2026. Hubo un momento, sobre todo en la última Copa América, en la que asomaba como el sucesor natural de Ángel Di María, pero su consideración fue bajando por la falta de rendimiento en su club.

Hace un tiempo, el futbolista dio una entrevista con ESPN y se refirió a su elección de representar a Argentina y su deseo de volver en el corto plazo a ser parte de la convocatoria: "La razón fue porque me dieron la confianza desde un principio de que iba a ser importante en el futuro. Messi también es una gran parte de esto, tener la posibilidad de jugar con él es algo a lo que no se le puede decir que no tan fácil. Sé que haré grandes cosas para ellos, es cuestión de tiempo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2042634932543987804?s=20&partner=&hide_thread=false Alejandro Garnacho, sobre la elección de representar a Argentina y el peso de Lionel Messi:



“Elegí Argentina porque ME DIERON LA CONFIANZA DESDE EL PRINCIPIO de que sería importante para el futuro, también una de las razones fue jugar con Messi."



Sé que HARÉ GRANDES COSAS… pic.twitter.com/6cFsdO49BP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 10, 2026

Con respecto a las críticas que recibe, Garnacho fue tajante: "Todavía soy muy joven (21 años), soy un chico que juega al fútbol. Si te haces algo en el pelo, si te haces un tatuaje, todos van a saberlo, todos van a hablar de eso. Van a decir cosas buenas y malas".