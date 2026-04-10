Garnacho rompió el silencio y habló de un posible regreso a la Selección Argentina

El delantero del Chelsea, que corre de atrás en la consideración de Lionel Scaloni, salió a hablar de su presente y otros temas de su carrera.

En una extensa entrevista para la ESPN, el jugador argentino del Chelsea inglés, Alejandro Garnacho , rompió el silencio y habló sobre distintos aspectos de su carrera. El joven delantero abordó su salida del Manchester United, su presente con los Blues y, especialmente, su relación con la Selección Argentina , donde hoy corre desde atrás en la consideración de Lionel Scaloni .

Al referirse a su decisión de representar al país, el atacante fue claro: “¿Por qué elegí jugar en Argentina? Nací en España, pero mi mamá es argentina. Cuando ella tenía 9 años, toda la familia se mudó a España. Mi abuelo fue a trabajar a España y se quedaron ahí. Después mi mamá conoció a mi papá". "La razón fue porque me dieron la confianza desde un principio de que iba a ser importante en el futuro. Messi también es una gran parte de esto, tener la posibilidad de jugar con él es algo a lo que no se le puede decir que no tan fácil. Sé que haré grandes cosas para ellos, es cuestión de tiempo“, añadió.

Su vínculo con Lionel Messi también ocupó un lugar central en la charla: “Es una persona normal, si estás comiendo con el resto de los jugadores lo ves normal, es muy humilde. Y cuando lo ves entrenar, ves su calidad… ¡pero es Messi! Recuerdo la primera vez que estuve con él, la primera concentración, comiendo cada día, entrenando, durmiendo… Una semana con él, fue un sueño. Le pedí una foto y todo".

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En ese mismo sentido, agregó: “Ves su mentalidad y te ayuda mucho a construirte como jugador, ver a jugadores como ellos (por él y Cristiano Ronaldo) trabajando cada día te hace ver lo difícil que es estar a ese nivel”. En esa misma línea, recordó su relación con Cristiano Ronaldo durante su etapa en el United: “Empecé con él de titular en mi debut en Manchester United. En mi primer gol, me asistió, fue un momento increíble. Después del gol me dijo que yo tenía que asistirlo a él, pero no tuve tiempo porque se fue luego de algunos partidos. Jugué con esta clase de jugadores”.

Su salida de Manchester

Sobre su salida del Manchester United, Alejandro Garnacho explicó: “Nada empezó a ir realmente mal, solo que a veces hay diferentes momentos en la vida. Recuerdo que los últimos seis meses empecé a no jugar como antes todos los minutos. Empecé a estar en el banco, que no es malo, porque tenía 20 años, pero en mi cabeza tenía que jugar todos los partidos. Y ahí empecé a hacer cosas malas. Pero sí, fueron cosas de la vida, a veces tenés que tomar decisiones. Ahora estoy muy orgulloso de estar acá (Chelsea), de seguir en la Premier League en un club como este".

“Mucha gente dice cualquier cosa de mí, piensan algo totalmente diferente de lo que soy. Que soy arrogante, que no soy humilde, cosas así. Yo soy una persona normal, la gente a la que yo amo, me ama y eso es lo importante. Todavía soy muy joven (21 años), soy un chico que juega al fútbol. Si te hacés algo en el pelo, si te hacés un tatuaje, todos van a saberlo, todos van a hablar de eso. Van a decir cosas buenas y malas. Este es el mundo en el que vivimos y en el que quiero vivir porque amo el fútbol, así que es lo que tengo que hacer”, expresó el delantero.

Embed - Alejandro Garnacho | Everton v Manchester United | FIFA Puskas Award 2024 WINNER!

También se refirió a su vida fuera del fútbol: “Ser padre es increíble, tu vida cambia por completo, ahora no sos lo más importante, hoy mi hijo es lo más importante. Trato de hacer lo mejor para ser un buen padre. Ahora mi hijo tiene 2 años y medio, está jugando al fútbol y quiere ser futbolista”.

Sobre el Puskas que ganó en 2024, reveló: “Fue un momento muy loco, la vida es así. Fue increíble marcar ese gol, me siento orgulloso de ese momento. Después del partido, mis compañeros me decían que sabían que alguna vez iba a hacer un gol así porque en los entrenamientos lo intentaba todos los días. Sabía cómo hacerlo y yo pensaba que algún día lo haría. Llegó y fue increíble. Recuerdo todo como si fuese ayer, recuerdo haber empezado el partido, fue la primera pelota que toqué. Vi la pelota venir y dije ‘lo tengo que hacer’. Escuché a la hinchada gritar el gol y empecé a correr. Quería que terminara el partido para ver el gol de nuevo y hablar con mi familia. Fue increíble”.