Boca recibió una importante sanción a días del duelo ante Católica por Libertadores: de qué se trata

Boca tendrá un partido trascendental el próximo jueves en La Bombonera ante la U Católica donde tendrá que dejar atrás el empate ante Cruzeiro en el mismo estadio y conseguir la victoria si quiere mantenerse con vida en el certamen más importante a nivel clubes de Sudamérica. Entre la expectativa, los nervios de estar bajo presión por tener que salir a buscar el resultado, el club recibió una importante sanción.

Es que en las últimas horas la Conmebol lanzó un comunicado donde da a conocer una sanción importante debido a comentarios racistas que hizo de un hincha de la institución en el empate ante el elenco brasileño durante la última semana.

Por esta situación, Conmebol aplicó multas de 100 mil dólares, cinco mil y tres mil basados en diferentes artículos, que se restarán del premio total que obtenga el equipo al finalizar su participación en el certamen. Más allá deberá exhibir en su estadio la frase ‘el respeto es titular’ tanto en la pantalla del estadio como en sus redes sociales.

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El club deberá pagar una multa económica de USD 100.000 y colocar carteles de "El respeto es titular" en carteles, pantalla gigante y redes sociales



Por otro lado, por distintos… pic.twitter.com/w8xD8Md2Tj — doble amarilla (@okdobleamarilla) May 25, 2026

El comunicado de Conmebol por la sanción

La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL,

RESUELVE

1º. IMPONER al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS una MULTA de USD 100.000 (CIEN MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. Este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

2°. ORDENAR al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS a realizar en su siguiente partido en condición de local en competiciones organizadas por la CONMEBOL, las siguientes activaciones:

2.1 EXHIBIR un cartel con la frase “ EL RESPETO ES TITULAR” en el Protocolo de inicio de partido, al momento de la formación de los equipos frente a la tribuna de honor. El diseño y medidas del cartel será informado por la Dirección de Marketing de la CONMEBOL.

2.2 EXHIBIR desde KO -2h hasta el final del partido, en la pantalla gigante del Estadio, la frase “EL RESPETO ES TITULAR”, con excepción a los momentos en los cuales se deban exhibir las activaciones deportivas y comerciales propias de la Competición. El diseño de la imagen a exhibir será enviado por la Dirección de Marketing de la CONMEBOL.

2.3. PUBLICAR en las redes sociales oficiales del CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS unacampaña comunicacional con la frase “EL RESPETO ES TITULAR” durante los tres días previos a su próximo partido, la cual tendrá que ser aprobada previamente por la por la Dirección de Marketing de la CONMEBOL.

3º. IMPONER al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS una MULTA de USD 5.000 (CINCO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al Artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la CONMEBOL Libertadores 2026. Este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

4º. IMPONER al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS una ADVERTENCIA por la infracción Artículo 11.2 literal m) del Código Disciplinario de la CONMEBOL Ed. 2026.

5° ADVERTIR expresamente al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar.

6°. NOTIFICAR al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS. Contra esta decisión cabe recurso ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL en el plazo de 7

(siete) días corridos contados desde el día siguiente a la notificación de los fundamentos de esta decisión conforme al Artículo 64.1 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El recurso deberá cumplir con las formalidades exigidas en el artículo 64.3 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL. De conformidad con el Art. 64.4 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, la cuota de apelación de USD. 3.000 (DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL) ha de ser abonada mediante transferencia bancaria.

¿Otra vez baja? Cavani encendió las alarmas en Boca nuevamente

Boca se entrenó este lunes pensando en el partido clave ante Universidad Católica del próximo jueves a las 21:30 en La Bombonera por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además de empezar a conformar el once, la idea de Claudio Úbeda era que Edinson Cavani realizara fútbol a la par de sus compañeros con el objetivo de que formara parte de la lista de convocados para el duelo trascendental ante el conjunto chileno.

Sin embargo, el uruguayo apenas pudo jugar 15 minutos antes de que reaparecieran los problemas en su espalda y, a falta de tres días para el encuentro, tiene chances de volver a quedar afuera de los convocados por el Sifón.

El cuerpo técnico pretendía probar tanto a Cavani como a Carlos Palacios, dos jugadores que se perdieron casi todo -o todo, en el caso del chileno- el primer semestre y podían reaparecer para la última lista de convocados de la primera parte del año, nada menos que en un partido con tintes de final, ya que Boca está obligado a ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores.

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El mediapunta respondió correctamente y hay chances de que forme parte del banco de suplentes el próximo jueves, pero el uruguayo jugó apenas 15 minutos y le reaparecieron los dolores lumbares que lo tienen a maltraer desde fines del año pasado. Más allá de que los médicos descartaron una lesión en este caso, los dolores son muy fuertes e impiden la práctica del deporte con normalidad.

El flojo semestre de Cavani en Boca

En lo que va del 2026, Edinson Cavani disputó apenas dos partidos: ante Platense y Racing, el 15 y 20 de febrero, por la fase regular del Torneo Apertura. Luego del duelo ante la Academia, comenzó un nuevo tratamiento para tratar su lumbalgia. “Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, tiene una hernia de disco, o el disco le estaba apretando el nervio. Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos”, había contado Marcelo Delgado, director deportivo de la institución, a fines de marzo.

Con 39 años, con contrato hasta fin de año y una prolongada inactividad, todo indica que Cavani está atravesando sus últimos meses como jugador de Boca. A pesar de esto, su intención es regresar en plenitud y poder ayudar al equipo.

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Más allá de que no iba a ser titular, si se confirma la ausencia del uruguayo en la lista de convocados de Úbeda se suma un nuevo conflicto en el ataque Xeneize. A las lesiones de Adam Bareiro y Miguel Merentiel -a quien esperarán hasta último momento- se le sumaría la falta de Cavani, dejando diezmada una posición clave para un partido en el que Boca necesita goles. En la práctica de hoy el Sifón probó a Exequiel Zeballos como acompañante de Milton Giménez y la única alternativa en esa posición sería Ángel Romero.