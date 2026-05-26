Otro bombazo negativo para River: a dónde se va Juanfer, el último ídolo

Tras la derrota en la final del Apertura, se supo que el colombiano no continuará en el Millo después del Mundial.

La derrota de River el último domingo en la final ante Belgrano no es la única mala noticia para los hinchas. Uno de sus últimos ídolos, el máximo héroe de la final de Madrid, no jugará más con "el manto sagrado". Juanfer Quintero finalizó su tercer ciclo con la camiseta del Millo y seguirá su carrera en otro lado.

La información no fue oficializada, pero trascendió a través de los medios porque no está entre los concentrados para el partido contra Blooming del miércoles.

Eduardo Coudet no lo tiene al colombiano dentro de sus prioridades, aunque la decisión de irse es del jugador, ya que el contrato vence recién a fines de 2027. El representante del futbolista negocia una salida anticipada.

El zurdo había regresado a River por segunda vez a mediados de 2025, bajo el mando de Marcelo Gallardo. El "Nalgón" mostró algunos destellos, pero entre sus problemas físicos y el bajo nivel del equipo en el último año, no fue el jugador determinante que supo ser.

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Juanfer, de capitán a relegado

Con la 10 en la espalda y la cinta de capitán, Quintero comenzó el 2026 siendo protagonista a partir de la confianza que le tenía Gallardo.

Tras una fuerte pretemporada en San Martín de los Andes, el Muñeco lo eligió como capitán y titular. En esa condición jugó el primer partido del año contra Barracas en la victoria 1 a 0 con su asistencia para el gol de Gonzalo Montiel.

Después llegó el triunfo ante Gimnasia en el Monumental, con un Juanfer decisivo anotando los dos tantos. Todo parecía encaminarse para el talentoso futbolista nacido en el país cafetero.

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Después pasó el empate sin goles con Central y posteriormente llegó otro declive del equipo.

Las derrotas con goleada ante Tigre en Núñez (1-4) y frente a Argentinos Juniors en La Paternal (0-1) pusieron en jaque el ciclo de Gallardo.

El festejo de penal del colombiano contra Ciudad Bolívar por Copa Argentina sirvió solamente para estirar la agonía de un ciclo que ya estaba cumplido desde 2025.

Finalmente, llegó el duelo contra Vélez en el José Amalfitani. Quintero perdió la pelota en el gol de Manuel Lanzini y se lesionó, en lo que fue el partido previo a que el Muñeco presentara la renuncia.

La salida de Gallardo resultó determinante para lo que le pasaría al futbolista apenas dos meses más tarde.

En el comienzo del ciclo de Eduardo Coudet, el zurdo fue al banco y entró para patear el primer penal de los dos que le dieron a River esa noche contra Huracán. Lo falló pero después ejecutó el tiro libre que derivó en el segundo penal convertido por Montiel.

Juanfer siguió como suplente contra Estudiantes de Río Cuarto y fue titular ante Carabobo en la previa del Superclásico, pero tuvo una molestia física, salió reemplazado y se perdió el partido contra Boca.

En su segundo regreso del semestre por problemas físicos, el colombiano mostró buen nivel en el 2 a 1 sobre Carabobo en Venezuela, aunque volvió a errar un penal en el primer tiempo.

Por octavos de final, contra San Lorenzo, llegó el día en el que los hinchas insultaron a los jugadores con fuertes cánticos, incluyendo un "que se vayan todos". Cuando el partido parecía perdido, un centro de Quintero se le metió a Orlando Gill y Juanfer le gritó el gol a los hinchas.

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Antes le había puesto una gran asistencia a Marcos Acuña en el primer gol de River y después pateó el primer penal en la definición y el equipo avanzó de fase.

Coudet lo siguió poniendo en los segundos tiempos contra Gimnasia de La Plata y Central. "Venía de un desgarro", argumentó el entrenador al ser consultado por la prensa.

Juanfer generó la jugada del gol de Lautaro Pereyra en el 1 a 1 contra Bragantino y así llegó el partido decisivo contra Belgrano.

Quintero entró en el minuto 43 del segundo tiempo, cuando la suerte estaba echada. Las última novedades indican que no concentrará para el partido con Blooming de este miércoles, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Después del Mundial, su destino estaría en la MLS de los Estados Unidos. Portland Timbers es la franquicia que lo podría contratar.

Por lo pronto, fue convocado por el técnico Néstor Lorenzo y jugará la Copa del Mundo para su país en esa misma región del planeta.