"Un sueño": qué dijo Franco Colapinto antes de su exhibición en Argentina

El evento que se desarrollará en las calles de Buenos Aires contará con sectores gratuitos y algunas entradas pagas.

Franco Colapinto expresó su entusiasmo por la exhibición que protagonizará el próximo 26 de abril en las calles del barrio porteño de Palermo , donde el piloto argentino de Alpine conducirá un Lotus E20 de 2012 en un evento que marcará el regreso de un auto de Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires después de 14 años.

En la previa del show, el bonaerense aseguró que se trata de “un sueño hecho realidad” poder llevar un Fórmula 1 a su país y remarcó la importancia de acercarle este tipo de espectáculo a los fanáticos argentinos, teniendo en cuenta la dificultad que representa para muchos viajar a Europa para seguir de cerca a la categoría.

Además, Colapinto agradeció a quienes hicieron posible la exhibición y deseó que la jornada sea especial para el público local. En ese sentido, se ilusionó con que el evento quede marcado en la memoria de los argentinos como un momento histórico para el automovilismo nacional.

La exhibición se llevará a cabo sobre un circuito callejero montado en la zona de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en Palermo, y el argentino estará al volante de un monoplaza con motor Renault V8 y estética de Alpine. Según la información oficial, será la primera vez que un piloto argentino conduzca un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires.

La historia del auto que manejará Franco Colapinto en su exhibición

Todo comenzó con la llegada del finlandés Kimi Raikkonen a Lotus, una escudería que no aspiraba a mucho de cara a la temporada 2012. Con el objetivo de atraer al campeón del mundo del 2007 le ofreció una tentadora cláusula en su contrato: 50 mil dólares por cada punto que sumara.

De esta manera, Raikkonen, que venía de disputar dos temporada en el World Rally Championship, llegaba a un equipo que en los papeles estaba destinado a pelear por sumar algún que otro punto muy cada tanto.

Sin embargo, a bordo del E20 que manejará Colapinto, Raikkonen tuvo una temporada 2012 increíble y contra todo pronóstico pudo sumar 207 puntos para terminar el campeonato en la tercera posición, solo por detrás del alemán Sebastian Vettel, quien conquistaría su tercer campeonato de pilotos tras una definición apasionante, y del español Fernando Alonso.

La suma era clara. Solo por su primera temporada en Lotus, Raikkonen ya había acumulado 10.350.000 dólares, una cifra que empezaba a preocupar a la escudería.

lotuse20

Pero todo se complicaría aún más para Lotus al año siguiente, ya que el finlandés volvió a tener otra temporada sublime (esta vez con el E21) en la que cosechó 183 puntos y terminó quinto en el campeonato de pilotos.

A esos 10,35 millones de dólares ahora había que sumarle 9,15 millones de la moneda estadounidense, por lo que Lotus debía pagarle la exorbitante cifra de 19,45 millones solo por los puntos conseguidos a lo largo de aquellas dos temporadas.

Finalmente, esta situación generó serias tensiones entre Lotus y Raikkonen, que después de no disputar los últimos dos Grandes Premio del 2013 por un problema en la espalda, se fue a Ferrari. Si bien el finlandés no les perdonó la deuda en su totalidad, sí retiró acciones legales por impagos para evitar la quiebra definitiva de la escudería británica.

Este 26 de abril, Colapinto conducirá por las calles de la Ciudad de Buenos Aires aquel Lotus E20 (que tendrá los colores de Alpine) que casi genera la quiebra de un equipo debido a su increíble e inesperado funcionamiento.