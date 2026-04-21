Cómo están en estos momentos los cruces de octavos del Torneo Apertura 2026

Faltan dos fechas para cerrar la etapa regular del Torneo Apertura 2026 y los clasificados a los octavos de final de los playoffs se empiezan a definir. Es por eso que crece la expectativa por saber cómo serán los cruces y las llaves que definirán a los finalistas de una nueva edición del torneo de Primera del fútbol argentino.

Recordemos que los ocho mejores equipos de cada zona avanzarán a la etapa de eliminación directa, que se iniciará en los octavos. El primer equipo de la Zona A se medirá ante el octavo de la B, el segundo con el séptimo y así sucesivamente hasta armar ambas llaves.

Los 30 equipos de Primera División se dividieron en dos zonas de 15, y se cruzarán todos contra todos en 14 fechas, una jornada interzonal de clásicos y otra interzonal por sorteo. Los primeros ocho de cada zona avanzarán a la fase final.

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Ya en la instancia de playoffs, los mejores clasificados serán locales en octavos, cuartos de final y semifinal. Mientras que la final se disputará en estadio neutral.

Los cruces si la fase regular terminara hoy

Estudiantes (1A) vs. Gimnasia La Plata (8B)

Vélez (2A) vs. Barracas Central (7B)

Boca (3A) vs. Huracán (6B)

Talleres (4A) vs. Belgrano (5B)

Lanús (5A) vs. Rosario Central (4B)

Independiente (6A) vs. Argentinos Jrs. (3B)

Unión (7A) vs. River (2B)

Defensa y Justicia (8A) vs. Independiente Rivadavia (1B)

Con Herrera y Paletta incluidos, designaron los árbitros de la fecha 16 del Apertura

Mientras River todavía reclama el supuesto penal sobre Lucas Martínez Quarta en la derrota por 1-0 ante Boca en el último Superclásico, la lupa quedó puesta en el árbitro Darío Herrera y el VAR, Héctor Paletta. Sin embargo, a pesar de las quejas del Millonario, ambos jueces no fueron parados y verán acción entre semana, en lo que será la fecha 16 del Torneo Apertura, la anteúltima de la fase regular.

Herrera Superclásico Boca River

Por un lado, Herrera será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Estudiantes (RC) y Rosario Central, el viernes desde las 19:15. Para ese encuentro, el neuquino estará acompañado por Marcelo Bistocco y Marcos Horticolou como asistentes, mientras que el VAR estará a cargo de Fernando Espinoza. Por el otro lado, Paletta será el encargado del VAR en el partido entre Atlético Tucumán y Banfield, el próximo domingo, desde las 20. Allí, el juez principal será Álvaro Carranza, acompañado de Gabriel Chade y Diego Martín como asistentes.

Lo cierto es que, a pesar de las protestas que todavía continúan desde River, Fernando Rapallini, Gerente Técnico Arbitral, respaldó la actuación tanto de Herrera como de Paletta en el Superclásico. Rapallini considera que el VAR no tenía mayores herramientas que las que Herrera tenía en el campo de juego, por lo que la decisión de no llamarlo a revisar era la correcta. Eso sí: los audios no fueron publicados como en otras ocasiones. La explicación de Rapallini, además, poco hizo para aplacar la bronca de River, que solicitó a la AFA que Paletta no vuelva a estar a cargo del VAR en sus encuentros.