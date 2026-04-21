Copahue ofrece descuentos en el tramo final de la temporada

Beneficios para jubilados y coberturas con obras sociales en el complejo termal del norte neuquino. ¿Hasta cuándo hay tiempo para acceder?

Las Termas de Copahue transitan el último tramo de la temporada con una política de beneficios que busca facilitar el acceso a sus prestaciones. Entre las principales novedades se destacan los descuentos del 50% para jubilados y pensionados, además de importantes coberturas a través de obras sociales, en una propuesta que combina turismo y salud .

El presidente del Ente Provincial de Termas (Eproten), Matías Ramos, precisó que “hasta el 1° de mayo está abierta la temporada de verano, ya estamos en el último tramo”, e invitó a aprovechar estos días con tarifas accesibles. “Todos los jubilados, con solo presentar su carnet, tienen el 50 % de descuento, y además contamos con beneficios con obras sociales que en algunos casos alcanzan hasta el 80%”, destacó.

En cuanto al balance, Ramos indicó que la temporada mostró resultados positivos. “Hemos tenido una temporada muy, muy positiva, con casi 180 mil prestaciones y más de 29 mil turistas”, dijo y agregó que “los fines de semana largos tuvimos niveles de ocupación del 80, 90 y hasta del 100 por ciento”.

El presidente del Eproten también remarcó que la propuesta termal se consolida como una alternativa vinculada al bienestar. “Hoy muchos eligen las termas por cuestiones de salud, es un servicio prácticamente esencial. Muchos esperan la temporada para poder realizar sus tratamientos”, afirmó. En ese sentido, señaló que los precios se mantuvieron sin incrementos: “Por ejemplo, la laguna del Chancho ronda los 17 mil pesos, y con los descuentos los valores se vuelven muy accesibles”.

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De cara a lo que viene, se anunció el inicio de una obra clave para el complejo. “La licitación del techo en la zona de la laguna del Chancho, una inversión de más de 1.200 millones de pesos, va a comenzar este año, probablemente entre octubre y noviembre”, explicó Ramos, y la calificó como “una obra fundamental” para mejorar la infraestructura.

Finalmente, el titular del ente adelantó novedades en la capital provincial. “Ya terminamos la obra del nuevo centro termal en Neuquén capital, solo resta la habilitación de salud y en los próximos días vamos a poder abrir”, señaló. Destacó que este espacio permitirá ampliar la oferta con prestaciones como fangoterapia, masoterapia y tratamientos respiratorios, acercando los beneficios del termalismo a más neuquinos.

Copahue vuelve a Neuquén: reabre el spa termal con nuevas terapias

El histórico spa de las Termas de Copahue volverá a funcionar en la ciudad de Neuquén con una propuesta renovada, nuevas prestaciones y una inversión millonaria del gobierno provincial. La reapertura marca el cierre de un largo período de inactividad atravesado por conflictos administrativos y laborales, y busca posicionar a la capital como puerta de entrada al turismo de bienestar en la provincia.

La nueva sede estará ubicada sobre Avenida Mosconi y Planas 570, en un punto estratégico de la ciudad, y se espera que quede habilitada hacia fines de este mes, una vez finalizada la obra. Según se informó, el proyecto demandó una inversión superior a los 270 millones de pesos, financiados íntegramente con fondos provinciales.

Masajes spa termas de copahue

El presidente del Ente Provincial de Termas, Matías Ramos, explicó que la reapertura se da luego de una situación compleja que se extendió durante años. “Cuando asumimos, el spa prácticamente no estaba funcionando por un problema de desalojo que venía de la gestión anterior. Había mucha incertidumbre entre los trabajadores y no estaba garantizada la continuidad del centro termal”, detalló en diálogo con LU5.

Ramos explicó que, la problemática se arrastraba desde hacía al menos tres años, lo que había limitado seriamente las prestaciones en la ciudad. En ese contexto, la actual gestión definió como prioridad recuperar el espacio y garantizar su funcionamiento.

“La decisión fue sostener el centro termal en Neuquén capital, entendiendo que es la puerta de ingreso al turismo provincial. Es fundamental consolidar a la ciudad como un nodo turístico”, sostuvo el funcionario.