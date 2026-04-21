Cayó una banda de estafadores que vendían autos por Facebook con una atractiva modalidad

Las denuncias recibidas por la modalidad fueron claves. Luego de varios allanamientos los delincuentes fueron atrapados.

La Policía de la provincia de Neuquén llevó adelante una investigación por estafas con venta de vehículos en redes sociales que terminó con una banda desbaratada . Los delincuentes utilizaban una modalidad conocida, ofrecían autos a bajo precio por Facebook, cobraban el dinero y desaparecían sin entregar el rodado.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Estafas y Defraudaciones del Departamento Delitos Económicos, a partir de múltiples denuncias de víctimas que aseguraban haber sido engañadas tras concretar transferencias bancarias.

Según la información brindada por las autoridades, los sospechosos publicaban vehículos en redes sociales a valores atractivos para captar interesados. Luego de establecer contacto y generar confianza, solicitaban el pago total por transferencia bancaria , con la promesa de avanzar en la transferencia del vehículo.

Sin embargo, una vez recibido el dinero, simulaban gestiones administrativas que nunca se concretaban y evitaban entregar el rodado, dejando a los compradores sin respuestas.

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Allanamientos y elementos secuestrados

Una vez que recolectaron las pruebas, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores y confirmaron que el vehículo ofrecido estaba en su poder. Con esa información, realizaron múltiples allanamientos en el sector este de Neuquén capital.

Durante los procedimientos se secuestraron:

12 teléfonos celulares.

Documentación vinculada a las maniobras (boletos de compra-venta, títulos y formularios).

Una camioneta utilizada para contactar a las víctimas.

Dinero en efectivo.

En el operativo también intervino la División Ciberdelitos, que aportó herramientas para el análisis de pruebas digitales.

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Alerta por estafas online

Desde la Policía del Neuquén advirtieron sobre el crecimiento de este tipo de delitos y pidieron a la comunidad extremar los cuidados al comprar por internet.

Entre las principales recomendaciones, remarcaron evitar transferencias sin verificar la identidad del vendedor, constatar la existencia real del vehículo y denunciar de inmediato cualquier intento de estafa.

En la provincia las denuncias pueden radicarse de forma digital a través del portal de Denuncias Web del Ministerio Público Fiscal o de manera presencial en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos al número de telefono (0299) 442-2980.