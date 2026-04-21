El asesinato de las hermanas Buamscha: el asesino impulsó un sorpresivo pedido

El criminal que cumple prisión perpetua, Luis Aboy, hizo varias presentaciones en las últimas semanas a través de su defensora. Un tribunal analizó su solicitud y se pronunció de forma tajante.

La defensora particular del condenado por asesinar a las hermanas Olga y Teresa Buamscha en Junín de los Andes arremetió en las últimas semanas con una serie de presentaciones para que se contemple la posibilidad de acceder a algún beneficio. ¿Qué pidió?

Luis Aboy fue condenado a prisión perpetua hace más de 20 años por haber sido encontrado responsable del homicidio de las hermanas Buamscha.

Su abogada particular solicitó el pasado 16 de marzo a la jueza de ejecución Raquel Gass que se le otorgue la libertad condicional , considerando los informes favorables por su conducta y que, en otras condenas perpetuas, diferentes jueces de garantías dispusieron una revisión de la ejecución a los 20 años.

La magistrada hizo un análisis del recurso y lo rechazó. Una decisión similar adoptó un tribunal de revisión a principios de este mes. La defensa de Aboy solicitó impugnar estas resoluciones por considerarlas arbitrarias.

Luis Aboy crimen hermanas Buamscha

Frente a la posición de la representante legal del criminal, la querella y la fiscalía solicitaron que se rechace el planteo, por considerar que el pedido no se corresponde con lo que autoriza la Ley, ya que no corresponde que otro juez modifique una pena que se encuentra firme.

Una respuesta contundente

Finalmente, este martes, se conoció la contundente respuesta del Tribunal de Impugnación: los jueces Andrés Repetto, Mauricio Macagno y Estefanía Sauli rechazaron por unanimidad la solicitud de la defensa, indicando que la Ley es clara al respecto y dispone que Aboy como cualquier otro condenado a cadena perpetua, recién puede solicitar la libertad condicional al cumplir 35 años de su condena, aclarando que la jurisprudencia citada no es de cumplimiento obligatorio ni automático por parte de un juez, por lo que una resolución dictada en otra causa no obliga a un juez a adoptar la misma postura.

Por su parte, Repetto manifestó que, a su criterio, los jueces que establecieron en otros casos una revisión de la ejecución de una pena perpetua a los 20 años están pasando por encima de la Constitución Provincial, ya que esta sólo autoriza al Gobernador a conmutar total o parcialmente una sentencia firme, según se establece en su artículo 214, inciso 14.

tribunal repetto Gentileza Poder Judicial Neuquén

La sentencia condenatoria que recayó en Aboy atravesó todas las instancias tras presentaciones de sus abogados y, desde 2011, quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible otro recurso.

Prisión perpetua

El homicidio de las hermanas Buamscha ocurrió en marzo de 2005 durante un atraco. En diciembre de 2008, la exCámara de Juicio de Zapala, declaró la culpabilidad de Aboy y le impuso el castigo de prisión perpetua.

Según consta en la causa, el día de los hechos Aboy y un cómplice aún no identificado ingresaron a la vivienda que las hermanas de Junín tenían detrás de la panadería que también era de su propiedad, y las mataron con "una saña nunca vista en la ciudad".

En esa circunstancia fue que ingresaron "al dormitorio donde se encontraba descansando Teresa Buamscha, exigiéndole uno de ellos, quien se encontraría cubierto con una capucha, la entrega de dinero, mientras le producía diversos cortes en el cuerpo, entre ellos una herida en la arteria aorta con el arma blanca que portaba, lo que horas más tarde produjera su deceso".

Alevosía

Tras el hecho, se supo que días previos Teresa había llegado a Junín de los Andes procedente de la ciudad chilena de Temuco, en donde vivía, para visitar a su hermana.

"Luego, el atacante se dirigió a la habitación donde se encontraba Olga Buamscha a la que sorprendieron en el pasillo que une su dormitorio con el living de la casa y le propinaron golpes, cortes y puntazos con armas blancas en diferentes partes de su cuerpo, para luego degollarla", según la acusación fiscal.