Amenazas en escuelas de Neuquén: ATEN advierte sobre el impacto de las redes sociales

Desde el gremio manifestaron su preocupación por el crecimiento de estas situaciones en los establecimientos de la provincia y reclamaron respuestas del Estado.

Fuerte preocupación por la habilitación para que adolescentes participen del mercado de acciones.

La creciente ola de amenazas en escuelas de la provincia de Neuquén volvió a encender las alarmas en el ámbito educativo. El fenómeno, que también se replica en otras provincias, preocupa a la comunidad y pone el foco en el consumo de contenidos en redes sociales por parte de adolescentes.

Este martes, Cintia Galetto, secretaria adjunta de ATEN, analizó la situación en el programa de streaming LM Neuquén en Vivo donde advirtió que “no alcanza con ver cuánto tiempo usan las redes, hay que ver qué están consumiendo”.

Según explicó Galetto, los casos registrados en distintos puntos de la provincia, desde Chos Malal hasta Junín de los Andes, comparten un mismo origen. “Hoy hay un punto en común en todas estas situaciones: el uso de las redes. Los chicos consumen discursos que muchas veces los adultos no vemos”, sostuvo.

Además, remarcó que este tipo de episodios ya no se limita al nivel secundario, sino que comenzó a aparecer también en escuelas primarias.

cintia galetto en lm neuquen en vivo 2

Sin protocolo claro

Desde el gremio sostienen que uno de los principales problemas que enfrentan las instituciones es la falta de herramientas concretas para actuar ante estas amenazas. “No existe hoy un protocolo claro para este tipo de situaciones”, señaló Galetto.

Asimismo, explicó que cada establecimiento educativo responde como puede, priorizando la contención y la comunicación con las familias.

En muchos casos, las medidas incluyen retirar a los estudiantes o suspender actividades, aunque se trata de decisiones tomadas en el momento ante la urgencia.

Embed

Reclamo de intervención urgente al Gobierno

Desde ATEN solicitaron una reunión interministerial para abordar la problemática de manera integral, con la participación de autoridades del Ministerio de Educación, Salud y el área de Desarrollo Social.

“Esto no se resuelve cuando borrás una pintada. Hay que pensar qué pasa al otro día y cómo acompañamos a los chicos”, advirtió. “Esto no se resuelve cuando borrás una pintada. Hay que pensar qué pasa al otro día y cómo acompañamos a los chicos”, advirtió.

El planteo apunta a generar políticas públicas que incluyan salud mental, acompañamiento institucional y estrategias de prevención.

cintia galetto en lm neuquen en vivo

La referente gremial insistió en que la solución requiere un trabajo conjunto. “La escuela tiene que seguir siendo un lugar seguro, pero la construimos entre todos”, afirmó, y sumó: “Es clave el rol de las familias, de los medios y del Estado”.

También subrayó la importancia de fortalecer el vínculo con las familias y generar espacios de diálogo frente a una realidad que, según indicó, “está cambiando de manera muy rápida”.