Dolor en las redes tras la muerte de una joven policía de la provincia de Neuquén

La mujer tenía 27 años y fue hallada sin vida en su domicilio este martes. Tras conocer el fallecimiento, los mensajes de despedida inundaron las redes.

La noticia del fallecimiento de la joven causo dolor en la comunidad.

La muerte de Dina Eugenia Sandoval, la joven policía neuquina hallada sin vida este martes en una vivienda de San Patricio del Chañar, provocó una profunda conmoción tabto dentro de la fuerza provincial como en Neuquén.

Mientras la Justicia avanza con una i nvestigación por “muerte dudosa” , para determinar las circunstancias del hecho, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y dolor.

La agente tenía 27 años y prestaba servicios en la Comisaría Décima, dependiente de la Dirección Seguridad Vaca Muerta. Era oriunda del paraje Lonco Luan, cercano a Villa Pehuenia y se había recibido como policía en 2023.

Tras conocerse la noticia, compañeros de trabajo, familiares y vecinos comenzaron a compartir recuerdos y mensajes que reflejan el cariño que había cosechado durante su corta trayectoria en la institución.

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"Cuánto dolor, Dina querida"

Uno de los mensajes más compartidos expresó la incredulidad que generó la noticia entre quienes la conocían. "Cuánto dolor. Dina querida, no lo puedo creer. Que Dios mande consuelo a la familia".

Otros compañeros de la fuerza destacaron el vacío que deja su partida y enviaron condolencias a sus seres queridos.

"No alcanzan las palabras para describir tanto dolor, ese sentimiento de tristeza y vacío que sucumbe ante la partida de un camarada. Un gran abrazo a su familia y a todos sus seres queridos. Q.E.P.D."

También hubo quienes recordaron su profesionalismo y compromiso con el trabajo policial. "Esa chica hacía muy bien su trabajo, tuve varias oportunidades de cruzar charlas con ella".

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El recuerdo de sus compañeros

Entre los mensajes publicados en redes aparecieron testimonios de personas que compartieron servicios con la joven en distintos destinos policiales de la provincia.

"Dina, gran compañera. QEPD, compañera de haber compartido varios servicios en Añelo".

Otra publicación destacó los lazos personales que había construido con familiares y allegados. "Q.E.P.D. Dina. Gran mujer, excelente tía, hermana e hija. Dios le dé fuerza a su hermana y a su sobrinita. Compañera en todo, mate, charlas, todo queda bien guardado en mi corazón".

Los comentarios continuaron multiplicándose durante toda la jornada. "Muy triste noticia. Consuelo para toda su familia y amigos". Q.E.P.D. Dina".

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"Amaba su trabajo"

Entre las despedidas también se repitieron las referencias a su vocación de servicio y a la pasión con la que ejercía su profesión.

"Una excelente agente. Ser policía se lleva en la sangre. Amaba su trabajo, respetuosa en su trabajo".

La Policía de Neuquén también manifestó públicamente su pesar mediante un comunicado institucional en el que expresó sus condolencias a familiares, camaradas y amigos de la joven agente.

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Avanza la investigación

Por el momento, la investigación permanece en una etapa preliminar y bajo estricta reserva a cargo de la fiscal Eugenia Titanti. De acuerdo a la información a la que accedió LM Neuquén, la causa se investiga como "muerte dudosa". Este miércoles, durante las primeras horas, se realizará la autopsia correspondiente.

Extraoficialmente, una de las hipótesis que se analizan es que la muerte se haya producido con el arma reglamentaria de la agente, aunque serán las pericias y la investigación judicial las que determinen qué ocurrió.