Impresionante: el tremendo accidente que sufrió el padre de Max Verstappen en el rally

El ex corredor de la Fórmula 1 perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un árbol.

El ex piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen protagonizó un impactante accidente durante su participación en el Rally de Valonia, una prueba conocida por su exigencia técnica y sus tramos de alta velocidad. El neerlandés perdió el control de su Škoda Fabia RS Rally2 en una sección rápida de la región de Namur y terminó despistándose antes de impactar violentamente contra un árbol. El vehículo quedó completamente destruido y generó preocupación inmediata entre los espectadores y equipos presentes.

Las imágenes del siniestro reflejaron la magnitud del golpe, con el auto volcado y con severos daños estructurales tras el impacto. Sin embargo, en medio de la espectacularidad del accidente, tanto el corredor como su copiloto Jasper Vermeulen lograron salir por sus propios medios , sin sufrir lesiones de gravedad. La eficacia de los sistemas de seguridad del vehículo y la rápida reacción de ambos resultaron determinantes para evitar consecuencias mayores en un episodio que pudo haber sido mucho más grave.

ACCIDENTE DE JOS VESTAPPEN EN EL RALLY DE VALONIA Así quedó su coche tras salirse de la carretera esta mañana Tanto el piloto neerlandés como su copiloto, Jasper Vermeulen, están bien Rallye Sport pic.twitter.com/j1fpRIwX47

El incidente se produjo en uno de los tramos más complejos del rally, donde las altas velocidades se combinan con curvas técnicas que exigen máxima precisión. Este tipo de condiciones suelen poner al límite incluso a pilotos experimentados, y el neerlandés no fue la excepción en una competencia que históricamente ha presentado múltiples dificultades. La pérdida de control en ese contexto evidencia la naturaleza imprevisible de la disciplina, en la que cualquier mínimo error puede desencadenar situaciones críticas.

Los antecedentes de Jos Verstappen en el rally y su gran trayectoria

No se trata de un hecho aislado en la trayectoria reciente de Verstappen dentro de esta disciplina, ya que en otras competencias también protagonizó accidentes de características similares. En el Royal Rally de Escandinavia del año pasado, por ejemplo, sufrió otro vuelco que lo obligó a abandonar, aunque nuevamente sin consecuencias físicas.

A lo largo de su carrera, el padre del tetracampeón de la Máxima demostró una notable versatilidad, pasando del Gran Circo a las competencias de resistencia y luego al rally. Incluso logró consagrarse campeón nacional en Bélgica, consolidando su experiencia en este tipo de pruebas. Su continuidad en el automovilismo, pese a los riesgos, habla de una fuerte vocación competitiva y de su compromiso con el deporte motor.

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Mientras tanto, la familia Verstappen sigue siendo protagonista en la escena internacional, con Max dominando la F1 y su papá explorando nuevos desafíos en el rally. El accidente en Valonia, aunque sin consecuencias físicas, refiorzó la idea de que, incluso para pilotos con amplia experiencia, el automovilismo sigue siendo un terreno donde el riesgo nunca desaparece por completo.