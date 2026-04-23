Fuera de control: chocó y terminó con la camioneta incrustada dentro de una concesionaria

Un motociclista tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Las impactantes imágenes del impacto en plena madrugada.

A primera hora de la mañana este jueves tuvo lugar un violento accidente que tuvo como protagonistas a una camioneta y una moto. Todo terminó con el vehículo de mayor porte incrustada dentro de una concesionaria.

Fuentes policiales precisaron que alrededor de las 5 de la mañana, sobre la avenida Juan B. Justo y Carrasco, en el barrio porteño de Floresta, una camioneta Renault Duster embistió a un joven de 23 años que circulaba en su moto.

Según el testimonio del conductor de la camioneta, iba a cruzar el semáforo en verde cuando e l motociclista pasó en rojo y lo impactó en la parte de adelante.

Producto del choque, el hombre circulaba junto a su mamá en el rodado, terminó atravesando la puerta de vidrio del local y quedando completamente adentro, hasta llegar incluso a impactar contra el mostrador. Los daños materiales fueron de gran magnitud.

Las autoridades confirmaron que el motociclista resultó herido y fue trasladado al hospital Vélez Sarsfield. Mientras que el dueño de la camioneta blanca y su mamá resultaron ilesos.

accidente camioneta moto floresta

"Sentí una frenada total y un impacto tremendo"

En la esquina donde los vehículos impactaron hay cámaras de seguridad, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades podrán constatar las circunstancias en las que se dio el impacto.

"A llegar, una Renault Duster se había metido en un local de una concesionaria de motos, y a unos metros se encontraba un motociclista tendido en el piso, quien fue trasladado al hospital Vélez Sarsfield, con politraumatismos y sin que su vida corra riesgo", revelaron las fuentes consultadas por Infobae.

accidente floresta (1)

Asimismo, la policía realizó el control de alcoholemia correspondiente al conductor de la camioneta y fue derivado a la dependencia policial para los trámites administrativos.

Laura, una vecina de la zona que escuchó el estruendo, relató el dramático momento en diálogo con El Trece. "Sentí una frenada total y un impacto tremendo", expresó. Y agregó: "Veía un bulto de una persona en el medio de la calle y no se movía. La desesperación era llamar para que no lo vuelvan a pisar".

Corría una picada en moto y grabó su propia muerte: el escalofriante video

Lo que parecía ser una picada ilegal más, terminó en tragedia cuando un joven de 24 años murió tras chocar mientras participaba de una carrera clandestina de motos. El caso fue impactante porque la víctima llevaba una cámara y grabó su propia muerte durante la competencia.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 20 de abril a la altura del kilómetro 35,5 en la autopista Buenos Aires-La Plata. Fuentes policiales revelaron que en ese momento se desarrollaba una carrera ilegal entre varios motociclistas, una práctica que se repite en distintos puntos del conurbano bonaerense y que suele derivar en episodios de alto riesgo.

Según informaron fuentes del caso, en medio de la picada las motos frenaron de manera brusca. En ese contexto, el joven perdió el control del vehículo y chocó contra otro participante.