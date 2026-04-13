Quién era la joven médica que murió atropellada por las ruedas traseras de un colectivo

Se conocieron detalles del fatal hecho que terminó ahora con el chofer detenido. La joven tenía 31 años.

Las actuaciones se labraron bajo la carátula "averiguación de homicidio", mientras se averiguan las causas exactas del siniestro.

Gran conmoción se vivió este fin de semana, cuando a una joven médica de 31 años murió arrollada por un colectivo. El conductor fue demorado tras conocerse el hecho.

Bárbara Rocío Granado Schonholz era una joven médica neuróloga formada en la Universidad de Buenos Aires ( UBA ), quien se desempeñaba tanto en el ámbito hospitalario como en consultorio privado.

De acuerdo con el relato de los testigos, la puer ta del colectivo en el que viajaba se cerró de manera repentina y la mochila de la joven quedó atascada , lo que provocó la caída fatal.

El accidente tuvo lugar el viernes en el barrio porteño de Villa Devoto, en la intersección de Chivilcoy y Nazarre, donde rápidamente se presentaron efectivos policiales y personal del SAME, quien confirmó el fallecimiento.

Bárbara completó la unidad hospitalaria en el Hospital Profesor Alejandro Posadas y realizó la residencia en neurología en el Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía. Además, trabajaba en una clínica privada y mantenía una activa participación en la comunidad médica.

medica muerte colectivo

"No hay palabras para describir tanto dolor"

La primera persona en despedirse fue padre, Carlo Granado, quien publicó un sentido posteo en Facebook: "Hola, quiero notificar a todos mis conocidos y mis parientes que la de la foto es mi hija Bárbara. Doctora, neuróloga, ayer un accidente de colectivo en Devoto me la arrebató y está en la morgue judicial!, expresó.

Por otra parte, su madre Alicia, también se pronunció en redes: !Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija. No hay palabras para describir tanto dolor. Vuela alto mi niña y gracias por estar conmigo 31 años!.

El Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía manifestó su pesar por la muerte de Granado con un mensaje en Instagram: "Barby, tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir 4 años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas. Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos, y en ese camino nos fuimos conociendo. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo. QEPD".

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Cómo fue el accidente de colectivo que terminó con la vida de Bárbara

Las primeras pericias y el relato de los testigos indican que la joven bajaba por la puerta trasera del colectivo, cuando el colectivo reinició la marcha sin percatarse que la joven aún no había terminado de descender.

Esto provocó que la joven termine cayendo en el asfalto y fue arrollada por las ruedas traseras del mismo vehículo. Debido a la gravedad de las heridas sufridas, SAME solo pudo constatar su muerte.

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Las actuaciones se labraron bajo la carátula "averiguación de homicidio", mientras se averiguan las causas exactas del siniestro.

En tanto el colectivero, de 41 años de edad, fue trasladado a una dependencia policial y sometido a un test de alcoholemia. La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, bajo la dirección de Rodríguez y la Secretaría N° 152 de Laderach.